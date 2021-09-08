Как зарегистрировать свой домен

Представить современную жизнь без интернета невозможно. И это не только досуг и развлечения. Любой современный бизнес нуждается быть представленным в глобальной сети - от мелких онлайн магазинов до крупных корпораций.

Речь идет не только о торговле с помощью сайтов. Современный портал может дать гораздо больше чем любая реклама. Когда пользователь заходит на профессионально и качественно сделанную страницу какой-то компании, то у него сразу складывается впечатление, как о надежном производителе или поставщике услуг, потенциального партнера.

Интернет стал главным источником информации, поэтому активное присутствие в сети - это требование времени. Если игнорировать ее, то можно потерять уже приобретенный имидж и авторитет. Не говоря о развитии и прогрессе.

При регистрации домена допускаются только латинские буквы и цифры

Начало пути к такому действенному инструменту бизнеса как сайт, это - регистрация домена. Выбор доменного имени нужно делать с учетом тематики будущего сайта. Название следует делать коротким и информативным. Чтобы оно легко писалось и хорошо запоминалась.

Далее необходимо выбрать доменную зону. Они бывают региональные и специализированные, а также комбинированные. Домены в зоне .ua или .ru четко указывают на страну. Специализированные Домены, определяют особенности деятельности, которую ведет сайт.

Наиболее популярные доменные зоны:

. com - коммерческие организации

. org - некоммерческие организации

. name - для частных лиц

. info - информационный домен

. gov - официальные правительственные организации

.net - сетевые организации и службы

. biz - бизнес-проекты

. asia - компании работают в азиатском регионе.

При регистрации домена допускаются только латинские буквы и цифры

Комбинация региональной и специализированной составляющей в доменной зоне выглядит, например, так: org.ua - домен для украинской некоммерческой организации, net.pl - домен для сетевой организации ведущей деятельность на территории Польши.

При регистрации домена необходимо учитывать, что допускаются только латинские буквы и цифры. Разрешено использовать дефис, но он не должен быть в начале или в конце названия. Регистр в доменных именах не учитывается. То есть Bestname.com.ua, bestname.com.ua и даже BESTNAME.COM.UA один и тот же домен. В некоторых зонах есть ограничения на минимальное количество символов.

Для формирования заявки на регистрацию домена, необходимо зайти на страницу bestname.ua. Выбрать домен и проверить или он еще не занят. Затем заполнить форму- заявку на регистрацию. Система автоматически сформирует счет, который нужно оплатить удобным способом.

В течение часа после поступления средств, компания Bestname запустит процесс регистрации домена. По завершении этой операции, на указанный в заявке е-mail придет письмо с данными для доступа к панели управления доменом.