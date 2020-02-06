Как заботиться о родных, когда нет возможности быть рядом

Нанять помощницу можно в службе ООО "Турбота-Сервис-Плюс "- первой патронажной компании Черкасс и области

Практически каждой семье приходится балансировать между уходом за родными пожилого возраста и работой или другими неотложными делами. Особенно это трудно совмещать, когда кто-то из семьи нуждается в постоянном присмотре.

В таком случае поможет сиделка для пожилого человека в Черкассах. Она сочетает функции патронажной сестры и компаньона.

Нанять помощницу можно в службе ООО "Турбота-Сервис-Плюс "- первой патронажной компании Черкасс и области.

"Мы тщательно подбираем персонал и заботимся о повышении квалификации сотрудников, - Сенченкова Лариса Анатолиевна, основатель ООО "Турбота-Сервис-Плюс" - позаботимся о людях пенсионного возраста дома или в больнице, после инсульта, переломов, оперативного вмешательства. Также предлагаем паллиативную помощь при болезни Альцгеймера, Паркинсона, деменции ".

Уход за престарелыми не только требует много времени, но и очень непростой психологически.

"Основные наши обязанности по уходу: гигиенические процедуры, приготовление пищи, кормление, контроль соблюдения назначений врача, сопровождение подопечного во время прогулок или визита в больницу, уборка в доме, визиты в больницу, аптеку, магазин, оплата коммунальных услуг. Дополнительные пожелания можно обсудить индивидуально. Затем их вносят отдельным пунктом в договоре ", -Лариса Анатолиевна.

В компании работают опытные сиделки и социальные работники.

Нанять помощницу можно в службе ООО "Турбота-Сервис-Плюс "- первой патронажной компании Черкасс и области

"После того как отцу отрезали обе ноги был в отчаянии так как сам не мог ухаживать за ним.- рассказывает Владимир- Зашел на сайт, подал заявку и уже через несколько минут мне перезвонили и обо всем договорились. Я лишь указал имя и номер палаты. В палату я попал только под вечер следующего дня и был удивлен что отец ухоженный, накормленный. Я очень благодарен за заботу ни на минуту не волновался. Очень удобно что есть сайт, сразу перезванивают, рассчитаться можно через приложение "Приват24 " или другой удобный для вас способ".

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ООО "Турбота-Сервис-Плюс" имеет национальный сертификат "Выбор потребителя 2018 г.".Такая награда подтверждает, что услуги компании надежные, качественные и приоритетные для выбора.