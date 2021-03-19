Как выбрать витрину-холодильник для цветов? Советы от экспертов Unitech Clima

Для всех владельцев цветочных магазинов и флористов очень важно, чтобы их товар находился в хорошем состоянии. Срезанные цветы требуют особого ухода, они плохо переносят высокие температуры, поэтому хранить их следует в специальных холодильниках.

Какое холодильное оборудование для хранения цветов используют?

Бутоны очень хрупкие и при неправильном климате и температуре быстро теряют товарный вид, а значит не пригодны к реализации. Сохранить их свежесть поможет холодильник для цветов. Помимо своей основной функции холодильник витрина обеспечивает эстетику благодаря прозрачному стеклу. Цветы будут привлекать взгляды проходящих покупателей и повышать продажи.

Климатическая техника для цветочного бизнеса представлена достаточно широким ассортиментом:

● кондиционер для цветочного магазина;

● холодильные агрегаты для складских помещений хранения цветов;

● витрина-холодильник для цветов;

● холодильная камера для цветов.

Что выбрать решает владелец бизнеса, в зависимости от направления своей работы, оборота и финансовых возможностей.

Как выбрать холодильник для цветов?

Внутри конструкции должна обеспечиваться температура воздуха не больше +10 градусов, с возможностью ее изменения и регулировки. Холодильник для цветов должен иметь кондиционер, который выдувает теплый воздух по типу рассеивания, для правильной циркуляции воздуха. Выбирайте холодильники, изготовленные из полиуретана, именно этому материалу свойственна хорошая теплопроводность, минимальная гигроскопичность, при этом он не поддается воздействию света. Идеальный вариант, когда холодильная камера для цветов и ее установка выполняется специалистами климатических решений, в зависимости от поставленных вами задач.

Наша компания - Unitech Clima - производит подбор, установку, гарантийное обслуживание оборудования для цветочных магазинов в Киеве и Киевской области. Климатическая техника всех видов будет подобрана для вашего бизнеса и качественно смонтирована, а вы останетесь довольны результатом. Поэтому, если перед вами стоит задача купить холодильное оборудование в Киеве, смело доверьте это нам.

Компания Unitech Clima успешно создает и реализовывает:

● проектирование и монтаж вентиляционных систем для коммерческих помещений,

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