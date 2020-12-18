Как выбрать таунхаус: рекомендации застройщика Smart Development

Smart Development — надежный застройщик, который развивается более восьми лет на строительном рынке Украины. Девелопмент компания предлагает экологичные и комфортные таунхаусы.

Таунхаусы уже давно завоевывают популярность, в частности у жителей мегаполиса. Особым преимуществом является возможность экономить площадь, что довольно актуально в условиях плотной застройки. Дополнительно при покупке таунхауса, кроме детально продуманной планировки и дома в несколько этажей, вы получаете небольшой земельный участок.

На что стоит обратить внимание при выборе таунхауса? Строительная компания советует присмотреться к следующим моментам:

• Местоположение. В зависимости от предпочтений и наличия собственного транспорта, стоит внимательно изучить расположение жилья и ближайшую транспортную развязку. Smart Development предлагает купить таунхаусы в Киеве, Вишневом, Софиевской Борщаговке, Петропавловской Борщаговке, Гатном, Крюковщине и Вите Почтовой.

• Инфраструктура. Важную роль при выборе играет наличие развитой инфраструктуры, в том числе близость к детскому саду, школе, магазинам, больницам, салонам красоты и прочих элементов.

• Конструкция. Уточните у застройщика, из чего сделан фундамент, какие материалы использованы для кладки стен и как устроена теплоизоляция.

• Безопасность. Безусловным преимуществом станет наличие круглосуточной охраны и контрольно-пропускной режим.

• Выгодная цена. Ведь жилье за пределами столицы, но в ее непосредственной близости, стоит в 1,5 раза дешевле, чем в самом Киеве.

• Наличие документов. В ходе покупки убедитесь, что застройщик является владельцем земельного участка и у него есть все юридические права на строительство. Проследите, чтобы право собственности при оформлении сделки отразилось не только на бумаге, но и в государственном реестре.

Таунхаус под Киевом от застройщика — это идеальное решение для тех, кто ищет комфортабельное и практичное жилье в непосредственной близости от столицы. Для получения более детальной информации обращайтесь в отдел продаж:

Киев, ул. Якуба Коласа, 2-Б, тел.: 0-800-303-203

График работы: пн-пт: 09:00-18:00, сб: 10:00-17:00 (по договоренности), вс: выходной.

E-mail: [email protected]