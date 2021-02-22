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понедельник, 22 февраля 2021 10:55

Как выбрать и недорого приобрести верстак слесарный

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Слесарный верстак - необходимая вещь на различных рабочих площадках: в профессиональных авто мастерских, слесарных цехах, гаражах, в школьных мастерских, училищах. Множество специальностей используют верстак слесарный, благодаря его долговечности, экономичности и способности оптимизировать рабочее пространство.

  Компания ТАРГЕТГРУП предлагает купить качественные станки по самым низким ценам
Компания ТАРГЕТГРУП предлагает купить качественные станки по самым низким ценам

Хороший верстак должен характеризоваться особой надежностью и комфортностью в работе, поэтому выбор станка - очень важное и ответственное дело.

Преимущества слесарных верстаков от ТАРГЕТГРУП:

Экономичность. Идеальное сочетание цены и качества.
Функциональность: выдвижные ящики в тумбах, экраны, дополнительные тумбы.
Долговечность обеспечивается. Используются только высококачественные материалы.
• Широкий спектр аксессуаров:

- полки для инструмента,
- навесные ящики,
- пластиковые карманы для метизов,
- освещение,
- тиски и многое другое.

Как правильно выбрать верстак слесарный и не пожалеть о выборе?

Сначала необходимо обратить внимание на габариты станка. Чем больше верстак, тем удобнее за ним работать. Если же производственное помещение не позволяет ориентироваться на большие станки, стоит обратить внимание на удобные небольшие модели. Для любого станка желательно наличие тумбочки, потому, что она несет отличнуе функциональную нагрузку - предоставляет дополнительное место для хранения инструментов и других предметов, которые должны быть под рукой.

Далее стоит обратить внимание на материал и конструкцию столешницы. Если будут работы с большими нагрузками, следует ориентироваться на столешницы с усиленной рамой, которая легко выдержит нагрузку в 700 кг.

  Компания ТАРГЕТГРУП предлагает купить качественные станки по самым низким ценам
Компания ТАРГЕТГРУП предлагает купить качественные станки по самым низким ценам

Где в Украине можно недорого купить слесарные верстаки?

Компания ТАРГЕТГРУП предлагает купить качественные станки по самым низким ценам на рынке Украины. На нашем сайте target-group.com.ua вы найдете широкий ассортимент надежной металлической мебели по ценам от производителя. Мы работаем только с лучшими отечественными и зарубежными заводами-производителями, поэтому на весь ряд продукции предоставляется длительная официальная гарантия от 12 месяцев.

Чтобы купить верстак слесарный и дополнительные аксессуары по самым выгодным ценам, звоните по телефону (068) 599 35 53.

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