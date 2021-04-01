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четверг, 01 апреля 2021 17:12

Как выбрать хорошую мебель для офиса

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Интерьер офиса играет огромную роль в создании целостной картинки для посетителей и не менее важен для обеспечения комфортных условий работы для сотрудников. помещение должно быть стильным, современным и максимально удобным. Немаловажно подобрать удобную и эргономичную мебель – от е качества, в том числе, зависит, насколько комфортным и эффективным окажется пространство для работы и для восприятия.

 

Какая мебель нужна в офисе? Помимо систем хранения – шкафов, стеллажей, тумб, стоит рассмотреть разные модели мягкой мебели. Она не менее необходима в офисном пространстве, ведь именно от ее качества зависит комфорт.

Чем отличается мягкая мебель для офиса от моделей для дома? Это продукция, разработанная с учетом правил эргономики, современных мебельных трендов и особенностей интенсивной эксплуатации. согласитесь, диван в приемной для посетителей подвергается большим нагрузкам, чем аналогичная мебель в домашней гостиной.

Какой должна быть хорошая офисная мебель?

Уделите внимание нескольким критериям подбора:

● форма – она должна быть максимально простой, лаконичной, современной, без лишних деталей и дизайнерских "находок";
● дизайн и внешний вид – отдайте предпочтение изделиям строго вида, с преобладающими прямыми линиями, без украшений, мини-бара и других лишних элементов;
● функциональность – в офисе вряд ли вам потребуется раскладной диван или раздвижные кресла, это должны быть прочные стационарные модели для комфорта посетителей и сотрудников;
● обивка – офисные диваны и кресла не должны вызывать сложности в уходе и чистке, оптимальный вариант – натуральная и эко кожа, плотный текстиль со специальной обработкой.

Какая мебель потребуется для обстановки офиса? Помимо дивана в категорию офисной мягкой мебели можно включить:

● пуфы и кресла;
● стулья;
● табуреты.

Литовская мебель Narbutas – одно из популярных решений для оформления современного офиса. Эти элементы меблировки созданы с учетом всех нюансов эксплуатации мебели в пространствах с высокой проходимостью. Они привлекают внимание своим дизайном, притягивают взгляды яркостью, обладают идеальной функциональностью. В коллекциях бренда можно подобрать целые комплекты стильной мебели для офисных пространств – изделия для ресепшн, рабочих кабинетов, кабинета руководителя, лаунж зон и пр.

Как выбрать хорошую мебель для офиса?

Необходимо ориентироваться не только в принципах комбинирования различных предметов обстановки, эргономике, но и в потребностях сотрудников, интересах клиентов. Помещение не должно быть перегружено, при этом в нем не должен ощущаться дефицит посадочных мест. Следует учесть и планировку помещения – например, офис, выполненный в формате Open Space будет нуждаться в ином наборе мебели, чем классические кабинеты, огороженные стенами.

Особое внимание стоит уделить выбору обстановки для кабинета руководителя. Интерьер здесь должен отличаться от оформления общего зала, ведь место работы начальства – это лицо компании. Для его оформления используют идеальные по качеству и дизайну предметы мебели, не экономят на материалах. Как правило, в кабинет руководителя устанавливают кожаную мебель в строгих тонах (конечно, если речь не идет о рабочих пространствах креативных студий и современных айти компаний, где отступление от классических норм – шаг вперед).

Подойдите к покупке офисной мягкой мебели с вниманием и учтите мельчайшие детали. Только так вы сможете купить действительно надежную и стильную обстановку, которая будет работать на вас.

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