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пятница, 06 августа 2021 14:16

Как выбрать эпилятор

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  При выборе любого вида эпилятора надо ориентироваться на количество рабочих элементов
При выборе любого вида эпилятора надо ориентироваться на количество рабочих элементов

Несмотря на огромное количество разнообразных салонов красоты, не каждая девушка решится доверить свое тело разноплановым мастерам. Но, как говорится в пословице, что красота требует жертв, то некоторые предпочитают ухаживать за собой дома. Одним из направлений по уходу за телом является эпиляция. Чтобы сделать это в домашних условиях и добиться хорошего результата, надо иметь в арсенале достойный эпилятор.

Как выбрать подходящий эпилятор

Эпиляторы подразделяются на следующие виды:

1. Пинцетный. В шахматном порядке по всему периметру расположены маленькие пинцеты. Рассчитаны они на небольшое количество волос, которые расположены рядом. Чем больше этих пинцетов, тем быстрее пройдет процедура по удалению волос.

Достоинства:

• не обламывает волос;
• на валу есть массажные элементы.

Недостатки:

• высокая цена;
• за счет небольшого количества пинцетов – процесс эпиляции становится затяжным.

2. Дисковый. Принцип работы такой же, как и у пинцетного. Разница в том, что вместо маленьких пинцетов, встроены диски, которые захватывают волос между собой, тем самым удаляя его.

Достоинства:

• процесс происходит быстрее;
• более доступная цена;
• удобнее работать на больших участках кожи.

Недостатки: самый болезненный вид эпиляции с таким устройством.

3. Гибридный. Принцип работы такой же, как и у остальных моделей. Разница в том, что в комплекте, помимо эпиляционной насадки, идет бритва. Ею можно пользоваться на "нежных" участках кожи.

Достоинства:

• с бритвенной насадкой эпиляция является самой безболезненной;
• универсальная модель;
• справляется быстро со своей задачей.

Минусы:

• бритва срезает волос, а не удаляет;
• самый дорогой вариант среди эпиляторов.

При выборе любого вида эпилятора надо ориентироваться на количество рабочих элементов. Чем их больше, тем быстрее будет процесс. Если говорить про пинцетную модель, то желательно, чтобы этих элементов было около 40. Если речь идет о дисковой, то за один оборот вала удаляться должно до 35 волосков.

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