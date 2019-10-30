Как правильно выбрать рюкзак

На что следует обратить внимание, выбирая рюкзак?

Рюкзак – популярный и востребованный вариант аксессуара для переноски самых разных предметов и вещей. Тем более, моделей этого изделия множество – на все случаи жизни. В продаже есть рюкзаки разных размеров, форм, расцветок. Какой из них выбрать?

Правила выбора хорошего рюкзака

На что обращать внимание при выборе аксессуара? Покупайте изделие только после того, как убедитесь, что оно соответствует требованиям к следующим параметрам:

● назначение;

● качество материала;

● размер;

● комплектация;

● дизайн.

Рюкзаки бывают разными. Рюкзак мужской, женский, детский, подростковый выбирается в соответствие с возрастом, полом и предпочтениями владельца.. Это – первый критерий подбора, хотя и в этом случае допускаются варианты. Никто не запрещает девушке носить мужскую модель заплечного мешка, также как и градация по возрасту весьма условна.

Намного важнее правильно выбрать рюкзак в соответствие с его назначением.

Каким может быть рюкзак: цели использования

В зависимости от назначения заплечные рюкзаки подразделяют на:

● туристические;

● городские;

● спортивные;

● тактические;

● рыбацкие.

Для повседневной эксплуатации выберите одну из моделей городского или спортивного формата. Это компактные, удобные и практичные изделия, предназначенные для переноски самых необходимых вещей. В современных мешках предусмотрен отсек для размещения ноутбука, кармашки для гаджетов, бутылки с водой.

Тактические рюкзаки – идеальный выбор для поездок за город, путешествий, охоты. Главная их особенность – наличие множества креплений для присоединения дополнительных сумок, чехлов, каремата, инструментов, оборудования. Часто такие сумки имеют скрытый кармашек для хранения оружия.

Рыбацкие рюкзаки характеризуются вместительностью всех внутренних и внешних отделений. Их изготавливают из прочной, часто – влагонепроницаемой ткани, снабжают надежными молниями. Спинка и карманы могут быть дополнены поролоновой вставкой.

Туристический рюкзак выделяет его размер. Это большие вместительные изделия, цилиндрической или конусовидной формы, с крышкой или клапаном. Для производства используются прочные синтетические ткани и непромокаемая подкладка. Швы двойные, часто прикрыты защитной лентой. Туристические рюкзаки снабжены хорошей системой подвесов.

Смотрите на качество и комфортность

Тип изделия – не единственный важный критерий при выборе рюкзака. Важно детально изучить качество как материалов, используемых для пошива, так и сборки изделия. Не должно быть пропущенных стежков, торчащих ниток. Лямки – широкие, с мягкой вставкой в середине. Размер лямок должен легко регулироваться по длине. Для вместительных рюкзаков хорошего качества характерно наличие поясного крепления в виде ремня.

Материал для изготовления рюкзака должен быть плотным, прочным. Даже детские модели шьют из качественной ткани, устойчивой к износу. Городские рюкзачки могут быть выполнены из кожи. При возможности примерьте рюкзак с загрузкой. В ином случае – детально изучите отзывы о модели и производителе.

Комплектация и дизайн изделий подбираются индивидуально. Туристические, тактические, рыбацкие рюкзаки чаще всего шьются из немаркой темной ткани, их дизайн не подразумевает наличия декора в виде подвесок, блесток, страз. Дизайн городских моделей более разнообразен. Спортивные изделия, как правило, имеют лаконичный стильный вид. Посетите магазин модных аксессуаров и выберите лучшие из наиболее удобных и трендовых моделей для себя или семьи.