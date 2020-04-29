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среда, 29 апреля 2020 16:14

Как правильно ухаживать за полостью рта

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  Как правильно ухаживать за полостью рта, правила ухода за зубами (экспертные рекомендации)
Как правильно ухаживать за полостью рта, правила ухода за зубами (экспертные рекомендации)

Главное, что нужно для сохранения зубов здоровыми – это правильный и систематический уход. Соблюдайте правила ухода за полостью рта, проходите стоматологический осмотр не реже двух раз в год – это тот необходимый минимум, который поможет избежать серьезных стоматологических проблем и надолго сберечь здоровье своих зубов.

О том, как правильно ухаживать за полостью рта (экспертные рекомендации) мы расскажем в этой статье.

Правила ухода за полостью рта и зубами

Всего таких правил 2:

  1. Ежедневная гигиена.
  2. Посещение стоматологии 3-4 раза в год.

Гигиена - это не что иное, как постоянное содержание ротовой полости в чистоте. Как организовать эффективный уход за полостью рта?

  • 1. Чистить зубы каждое утро и вечер. Если есть возможность, то и после каждого приема пищи.
  • 2. Выбирать зубные пасты и щетки в соответствии с множеством индивидуальных факторов (чувствительность, наличие заболеваний).
  • 3. Чистить зубы от 3 до 5 минут движением "метла".
  • 4. Не забывать о гигиене языка, где локализуется до 80% бактерий.
  • 5. Использовать вспомогательные средства гигиены с очищающей и дезодорирующей целью.

Какие средства использовать для ухода за полостью рта?

Для полноценной гигиены вам понадобятся:

  • • хорошая зубная паста;
  • • зубной гель – средство, которое бережно чистит зубы, помогает предотвратить или решить конкретную проблему (например, есть зубные гели для десен, отбеливания, для восстановления эмали (Тус Мусс) и др.);
  • • зубные флоссы или зубная нить для удаления остатков пищи в самых узких щелях между зубами;
  • • бальзамы для полоскания - используются после еды, для свежести дыхания;
  • • жевательная резинка – после приема пищи для удаления зубного налета, для свежести дыхания, когда нет возможности почистить зубы.

Даже при соблюдении всех условий правильной гигиены, необходимо регулярно посещать стоматологию. Профилактический осмотр нужен, чтобы врач мог вовремя обнаружить признаки развития кариеса, появление твердого налета на зубах, патологические изменения в состоянии десен и предпринял меры для быстрого устранения проблемы. Стоматолог даст профессиональные советы, как ухаживать за ротовой полостью, чтобы гигиена была как можно более эффективной и безопасной.

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Дата
29
апреля

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