Как получить работу в Польше

Экономический кризис в Украине подталкивает многих украинцев искать работу в соседних странах Евросоюза. Многие выбирают Польшу.

На этот момент человек сталкивается с трудностями и страхами, связанными с условиями работы и пребывания в другой стране. Ранее, украинцы нередко получали нелегальные приглашения от польских предприятий. Ехали в страну не зная, что их ожидает. Теперь ситуация изменилась.

Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы

В Польше внедрили новые санкции против незаконных приглашений. Иностранные работники стали больше ценить себя и уже не соглашаются на работу с минимальными условиями и гарантиями. Вы получите право на бесплатное лечение по страхованию, ваша семья может получить социальную помощь, бонусные программы и скидки. Работа в Польше для украинцев уже давно не означает нелегальное пребывание в стране и отсутствие гарантий.

Как безопасно получить работу в Польше

Большинство иностранных рабочих стремятся обсудить с работодателем все детали и условия перед поездкой. Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы. Посредники предлагают конкретную вакансию и быстро ищут вам работу.

Агентство по трудоустройству в Польше занимается подбором вакансии, регистрирует приглашения на работу и готовит другие документы, нужные для зарубежной работы.

Стоит иметь дело только с проверенными компаниями. Лицензированное кадровое агентство Europe Service предлагает украинцам не только подбор вакансий в Польше, но и подготовку полного пакета документов для визы. Вам подготовят официальное приглашение для открытия визы, анкеты на польском языке и страховой полис на 30 000 евро.

Получив предложение работы проверьте ее в интернете. Найдите отзывы о будущем месте труда. Узнайте, сколько платят за аналогичную работу в других местах.

Если вы решили самостоятельно подаваться на вакансию в Польше, вам нужно:

• Составить грамотно резюме на польском и английском языках. Добавить к нему фотографию.

• Иностранному рабочему нужно получить очень важный документ-оswiadczenie. Он необходим, чтобы получить рабочую визу. Документ оформляет работодатель. Вам нужно предоставить ему необходимые данные. Обязательно узнайте срок действия вашего оswiadczenie и вашу очередь в подаче документов на визу. Изготовление документа занимает от 7 до 14 дней.

• По приезде в Польшу необходимо быстро оформиться. В течение недели работодатель должен зарегистрировать вас как работника и уведомить управление по делам иностранцев и налоговую инспекцию. Нужно подписать договор с работодателем: umowa o prace или umowa zlecenia. После этих условностей вы считаетесь легальным работником в Польше.

Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы

Если же вы не хотите заниматься подбором документов и поиском работы самостоятельно, обращайтесь в кадровое агентство Europe Service.