Как получить работу в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 450
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1422
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1053
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 468
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1512
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2187
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 657
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9963
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 432
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 13:14

Как получить работу в Польше

  Комментировать

Экономический кризис в Украине подталкивает многих украинцев искать работу в соседних странах Евросоюза. Многие выбирают Польшу.

На этот момент человек сталкивается с трудностями и страхами, связанными с условиями работы и пребывания в другой стране. Ранее, украинцы нередко получали нелегальные приглашения от польских предприятий. Ехали в страну не зная, что их ожидает. Теперь ситуация изменилась.

  Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы
Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы

В Польше внедрили новые санкции против незаконных приглашений. Иностранные работники стали больше ценить себя и уже не соглашаются на работу с минимальными условиями и гарантиями. Вы получите право на бесплатное лечение по страхованию, ваша семья может получить социальную помощь, бонусные программы и скидки. Работа в Польше для украинцев уже давно не означает нелегальное пребывание в стране и отсутствие гарантий.

Как безопасно получить работу в Польше

Большинство иностранных рабочих стремятся обсудить с работодателем все детали и условия перед поездкой. Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы. Посредники предлагают конкретную вакансию и быстро ищут вам работу.

Агентство по трудоустройству в Польше занимается подбором вакансии, регистрирует приглашения на работу и готовит другие документы, нужные для зарубежной работы.

Стоит иметь дело только с проверенными компаниями. Лицензированное кадровое агентство Europe Service предлагает украинцам не только подбор вакансий в Польше, но и подготовку полного пакета документов для визы. Вам подготовят официальное приглашение для открытия визы, анкеты на польском языке и страховой полис на 30 000 евро.

Получив предложение работы проверьте ее в интернете. Найдите отзывы о будущем месте труда. Узнайте, сколько платят за аналогичную работу в других местах.

Если вы решили самостоятельно подаваться на вакансию в Польше, вам нужно:

• Составить грамотно резюме на польском и английском языках. Добавить к нему фотографию.

• Иностранному рабочему нужно получить очень важный документ-оswiadczenie. Он необходим, чтобы получить рабочую визу. Документ оформляет работодатель. Вам нужно предоставить ему необходимые данные. Обязательно узнайте срок действия вашего оswiadczenie и вашу очередь в подаче документов на визу. Изготовление документа занимает от 7 до 14 дней.

• По приезде в Польшу необходимо быстро оформиться. В течение недели работодатель должен зарегистрировать вас как работника и уведомить управление по делам иностранцев и налоговую инспекцию. Нужно подписать договор с работодателем: umowa o prace или umowa zlecenia. После этих условностей вы считаетесь легальным работником в Польше.

  Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы
Украинцы ищут работу через знакомых, через посредников и на сайтах поиска работы

Если же вы не хотите заниматься подбором документов и поиском работы самостоятельно, обращайтесь в кадровое агентство Europe Service.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как получить работу в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришли миллион человек

Власти приказали украинцам использовать латиницу

В тюрьмах разрешили уничтожать людей

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 13851
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 10458
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9576
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 6768
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 6318
Новости компаний
Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон
Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон Просмотров: 9
С чего начать выбор шкафа?
С чего начать выбор шкафа? Просмотров: 261
В Харькове при поддержке фармкомпании "Здоровье" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов
В Харькове при поддержке фармкомпании "Здоровье" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов Просмотров: 27
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
 Просмотров: 216
SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ начинают акцию #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит украинцам передать до 500 000 гривен на нужды животных из приютов
SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ начинают акцию #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит украинцам передать до 500 000 гривен на нужды животных из приютов Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
3
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Голосов: 5169
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua