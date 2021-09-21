Как мотивировать себя выучить английский: действенные способы

Занимаясь регулярно и по правильной методике, вы сможете через некоторое время свободно говорить на английском

Многие хотели бы свободно говорить на английском языке, но никак не могут начать заниматься. Отсутствие мотивации часто связано с предыдущим негативным опытом. Человек учил английский в школе или в университете и не видит результата. Также бездействие оправдывают отсутствием времени, денег и других ресурсов.

Между тем все трудности можно преодолеть. Современные учебные центры, например киевская школа английского, помогут избавиться от негативных установок. Сделать это можно и самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим, как мотивировать себя учить английский.

Что такое мотивация

Мотивация — желание заниматься какой-то деятельностью, стремление достичь цели. Когда она есть, любой процесс идет намного быстрее.

Как создать мотивацию учить английский

Изучение иностранного языка требует времени, настойчивости, сил и терпения. Мотивация выучить английский не появится просто так. Над ней надо поработать. Ниже мы рассмотрим несколько эффективных способов усилить свое желание учиться.

Поставить цель

Поставьте себе такую цель, для достижения которой необходимо знание языка. Например, переезд за границу или путешествие в другую страну. Напишите цель на бумаге и поместите на видном месте, чтобы она постоянно напоминала о себе. Можно использовать какое-то изображение, чтобы усилить воздействие. Цель нужно выбрать конкретную и реальную. За счет ее достижения должна быть удовлетворена ваша потребность. Также важно установить дедлайн.

Представить себе выгоду от изучения

При освоении английского лучше опираться на позитивную мотивацию. Пусть учеба будет связана только с положительными эмоциями. Включите ваше воображение. Детально представьте себе все выгоды от изучения языка. Например, вы сможете:

• Устроиться на работу в престижную компанию.

• Свободно общаться с иностранцами в путешествиях.

• Улучшить свою память, расширить кругозор.

• Получить образование за границей.

• Читать англоязычные сайты.

Найти правильную методику

Мы уже учили английский по учебникам, зубрили правила. Не стоит повторять это снова. Правильная методика подразумевает наличие большого количества практики. Чтобы научиться свободно общаться, нужно тренировать именно разговорный язык. Практика позволяет сразу использовать в речи новое правило. Это позволит довести его употребление до автоматизма. Когда ваше владение языком начнет становиться все лучше и лучше, мотивация учить английский будет повышаться.

Заниматься регулярно

Действовать нужно постепенно. Лучше заниматься немного, но регулярно, чем не вставать из-за стола сутки, а потом забросить уроки на полгода. Начните с 10 минут в день. Когда интерес станет устойчивым, можно постепенно увеличивать время занятий. Освоение английского состоит из маленьких шагов. Ставьте себе конкретные задачи на каждый день. Например, выучить 10 новых слов, прочитать статью, посмотреть видеоролик.

Учить английский с удовольствием

Найдите что-то интересное в английском языке. Особенно это важно, если вы ищете ответ на вопрос как мотивировать ребенка. Освоение языка может происходить на основе коротких смешных рассказов, мультфильмов и других материалов. Также не забывайте о том, что себя нужно регулярно хвалить.

Все эти меры помогут перестать откладывать начало занятий. Занимаясь регулярно и по правильной методике, вы сможете через некоторое время свободно говорить на английском. Подробнее о мотивации вы можете прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация.