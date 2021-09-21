Как мотивировать себя выучить английский: действенные способы

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
2 Просмотров: 468
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 486
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 882
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 828
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 630
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1368
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29673
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1782
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3807
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 630
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2565
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1206
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 774
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 783
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 15:07

Как мотивировать себя выучить английский: действенные способы

  Комментировать

  Занимаясь регулярно и по правильной методике, вы сможете через некоторое время свободно говорить на английском
Занимаясь регулярно и по правильной методике, вы сможете через некоторое время свободно говорить на английском

Многие хотели бы свободно говорить на английском языке, но никак не могут начать заниматься. Отсутствие мотивации часто связано с предыдущим негативным опытом. Человек учил английский в школе или в университете и не видит результата. Также бездействие оправдывают отсутствием времени, денег и других ресурсов.

Между тем все трудности можно преодолеть. Современные учебные центры, например киевская школа английского, помогут избавиться от негативных установок. Сделать это можно и самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим, как мотивировать себя учить английский.

Что такое мотивация

Мотивация — желание заниматься какой-то деятельностью, стремление достичь цели. Когда она есть, любой процесс идет намного быстрее.

Как создать мотивацию учить английский

Изучение иностранного языка требует времени, настойчивости, сил и терпения. Мотивация выучить английский не появится просто так. Над ней надо поработать. Ниже мы рассмотрим несколько эффективных способов усилить свое желание учиться.

Поставить цель

Поставьте себе такую цель, для достижения которой необходимо знание языка. Например, переезд за границу или путешествие в другую страну. Напишите цель на бумаге и поместите на видном месте, чтобы она постоянно напоминала о себе. Можно использовать какое-то изображение, чтобы усилить воздействие. Цель нужно выбрать конкретную и реальную. За счет ее достижения должна быть удовлетворена ваша потребность. Также важно установить дедлайн.

Представить себе выгоду от изучения

При освоении английского лучше опираться на позитивную мотивацию. Пусть учеба будет связана только с положительными эмоциями. Включите ваше воображение. Детально представьте себе все выгоды от изучения языка. Например, вы сможете:

• Устроиться на работу в престижную компанию.
• Свободно общаться с иностранцами в путешествиях.
• Улучшить свою память, расширить кругозор.
• Получить образование за границей.
• Читать англоязычные сайты.

Найти правильную методику

Мы уже учили английский по учебникам, зубрили правила. Не стоит повторять это снова. Правильная методика подразумевает наличие большого количества практики. Чтобы научиться свободно общаться, нужно тренировать именно разговорный язык. Практика позволяет сразу использовать в речи новое правило. Это позволит довести его употребление до автоматизма. Когда ваше владение языком начнет становиться все лучше и лучше, мотивация учить английский будет повышаться.

Заниматься регулярно

Действовать нужно постепенно. Лучше заниматься немного, но регулярно, чем не вставать из-за стола сутки, а потом забросить уроки на полгода. Начните с 10 минут в день. Когда интерес станет устойчивым, можно постепенно увеличивать время занятий. Освоение английского состоит из маленьких шагов. Ставьте себе конкретные задачи на каждый день. Например, выучить 10 новых слов, прочитать статью, посмотреть видеоролик.

Учить английский с удовольствием

Найдите что-то интересное в английском языке. Особенно это важно, если вы ищете ответ на вопрос как мотивировать ребенка. Освоение языка может происходить на основе коротких смешных рассказов, мультфильмов и других материалов. Также не забывайте о том, что себя нужно регулярно хвалить.

Все эти меры помогут перестать откладывать начало занятий. Занимаясь регулярно и по правильной методике, вы сможете через некоторое время свободно говорить на английском. Подробнее о мотивации вы можете прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как мотивировать себя выучить английский: действенные способы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 13077
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 10170
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 7083
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 6867
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 6066
Новости компаний
Секреты выбора варочной поверхности
Секреты выбора варочной поверхности
Как выбрать страховую компанию по ОСАГО?
Как выбрать страховую компанию по ОСАГО?
Когда сделано с умом, и прихожей хорошо
Когда сделано с умом, и прихожей хорошо
Можно ли вылечить игроманию
Можно ли вылечить игроманию
Тепловые насосы – самая выгодная система отопления
Тепловые насосы – самая выгодная система отопления
Больше всего комментируют
6
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
5
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
2
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
Голосов: 77
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть