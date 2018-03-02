Как купить жидкие обои в интернете

Дизайнер Наталья Лоза рассказала об особенностях жидких обоев

Жидкие обои - особый вид обоев. На вид похожи на декоративную штукатурку. В их состав входит целлюлоза, красители, шелк или другие материалы, которые обязательно только натуральные. В качестве скрепляющего вещества выступает клей. Такие обои можно наносить в детских комнатах, спальнях, гостиных. Об этом рассказывает дизайнер Наталья Лоза.

"Все обои достаточно похожи между собой. Их продают в герметичных упаковках, которые отличаются только составом волокон. Жидкие обои из хлопка самый дешевый и простой вариант. Шелковые более привлекательны на вид, долговечны и совсем не выгорают со временем. Целлюлозные и шелково - целлюлозные жидкие обои стоят дешевле шелковых, однако имеют меньший срок эксплуатации", - говорит Наталья.

Купить жидкие обои Стиль можно в интернет - магазине gidkie-oboi.org.ua. Тут наиболее выгодно делать покупки. Предоставляют гарантию качества на обои, можно почитать отзывы клиентов, которые уже попробовали такие обои и делятся своими впечатлениями. Например посетительница Инна рассказала, что брала жидкие обои в зал. Когда их нанесли, цвет показался грязным, серым. Женщина так переживала, что даже думала снимать обои. Но за неделю они высохли и цвет стал соответствовать заявленному на сайте.

Также, здесь можно получить совет консультанта и скидки на некоторые виды обоев. Еще один плюс, что можно заказать даже небольшой пакет с жидкими обоями.

"Для меня преимущества подобных интернет - магазинов очевидны: здесь можно просмотреть сотни различных вариантов, что в магазине вы не сделаете", - говорит дизайнер.

Главные преимущества жидких обоев в том, что они не имеют швов и стыков, значит нет необходимости подгонять рисунок. Их можно легко поправить или отремонтировать при повреждении покрытия. Достаточно лишь намочить поврежденное место и нанести новый состав обоев. Также решается проблема с трещинками и проблемой "усадки" новых домов.

"Жидкие обои используют там, где невозможно поклеить обычные. Например, на арках, каминах или воздуховодах. После высыхания, покрытие имеет приятную на ощупь рельефную поверхность, хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Также они антистатические. С жидкими обоями легко создать разнообразные уникальные рисунки", - говорит Наталья.

Есть и недостатки таких обоев – они легко смываются, поэтому не подходят для помещений, где возможен контакт с водой.