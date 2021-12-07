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среда, 08 декабря 2021 10:05

Как часто нужно регулировать развал-схождение колес автомобиля?

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Любому автомобилисту хотя бы единожды в жизни приходилось настраивать схождение и развал колес своего авто. Это неудивительно: все-таки неотрегулированный сход-развал приносит шоферу множество проблем, вплоть до возникновения аварии (из-за слабой управляемости автомобиля). Но когда же стоит делать эту процедуру, чтобы избежать негативных последствий? Мы узнали об этом в автосервисе DZigora Complex, который занимается регулировкой развала-схождения в Киеве на левом берегу.

 

Вначале давайте рассмотрим, что же собой представляет развал и схождение колес. Итак, развал – это угол наклона вертикальной оси плоскости автомобильного колеса относительно линии, перпендикулярной земной поверхности. Другими словами, если колеса расположены "домиком", то наблюдается отрицательный развал; когда же они наклонены в противоположную сторону (верхними краями наружу), тогда наблюдаем положительный развал. А если колеса стоят строго вертикально, то развал считается нулевым.

Что касается схождения, то за него отвечает параллельная земной поверхности ось плоскости колеса. Если этот показатель пребывает в нулевой позиции, то колеса расположены прямо (их оси параллельны друг другу). В случае отрицательного схождения два автомобильных колеса развернуты передними краями наружу (в противоположные стороны); если схождение положительное, тогда передние края колес направлены в одну точку перед ними, то есть при движении они как бы "сходятся".

Как утверждают специалисты, выполнять настройку углов развала и схождения обязательно необходимо в таких случаях: после любого ремонта элементов рулевого управления, модернизации или восстановления подвески автомобиля, а также для профилактики после 20-30 тыс. км пробега.

Явными симптомами того, что пора настраивать развал-схождение, являются снижение управляемости авто, удары руля, громкое визжание протекторов (при совершении поворотных маневров) и отклонение в каком-либо направлении от заданного курса движения авто.

Не помешает провести профилактическую настройку и после приобретения машины, поскольку многие продавцы забывают сделать качественную предпродажную подготовку или просто игнорируют ее, желая сэкономить. Особенно это актуально, конечно, для подержанных авто. Некоторые специалисты также советуют проводить сход-развал после любого ремонта колес и дисков, однако это не считается обязательной процедурой.

Следует знать и о том, что в отдельных ситуациях у вас просто не получится сразу настроить углы наклона автомобильных колес. Например, это может случиться, когда после аварии поменялась форма подвески либо каркаса машины. В таком случае сначала нужно будет отремонтировать кузовные элементы и произвести замену всех погнувшихся деталей. Также настройки развала-схождения могут зависеть от модели авто и стиля управления им: например, на спортивных автомобилях водители нередко нарочно выставляют отрицательный развал, что хоть и ускоряет выработку шин, но зато гарантирует улучшение управляемости авто.

В наше время процесс настройки на СТО, как правило, выполняется на ультрасовременных регулировочных стендах, точность которых достигает сотых долей градуса. Разумеется, вы можете попытаться сэкономить и выполнить такую настройку своими руками, отыскав подробные инструкции в интернете. Однако не советуем этим заниматься, потому что достичь максимальной точности без дорогого профессионального оборудования все равно не выйдет. Главными отрицательными последствиями такой "экономии" будут неравномерный износ покрышек и увеличенная нагрузка на подвеску. А в отдельных ситуациях из-за утраты управляемости можно попасть и в аварию.

В заключение стоит еще раз отметить: никогда не стоит забывать о своевременной настройке развала-схождения, дабы потом не заниматься более дорогими ремонтными работами. Кроме того, нужно помнить и о безопасности, поскольку желание сэкономить на обслуживании авто может привести к очень плачевным результатам.

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Дата
08
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