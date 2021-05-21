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пятница, 21 мая 2021 14:54

Как быстро выучить английский дома - действенный метод
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В современном мире трудно обойтись без знаний английского языка. Сейчас его используют везде, несмотря на то, в какой стране живете, - бизнесе, путешествиях, учебе, науке, кинематографе, телевидении. Соответственно мы должны адаптироваться к тенденциям и владеть английским.

К счастью, начать его изучать не сложно. Существует множество специальных школ, курсов, репетиторов. Но, когда человек активно осваивает чужой язык, ему придется запоминать большое количество слов и фраз. Это не всегда является легким делом, новые знания надо четко понимать и уметь правильно применить. Чтобы не ломать голову над ними стоит пользоваться специальными приложениями для запоминания английских слов. Их на рынке сейчас достаточно много, но внимание стоит обратить именно на Mnemonic Words. Мобильное приложение предлагает эффективную методику изучения английских слов и фраз и лучший набор инструментов для этого. И что важно для украинских пользователей - английский в приложении можно учить на родном языке.

Mnemonic Words прекрасно подойдет для людей с любым уровнем знания английского, ведь обучение строится по двум направлениям: готовые словарные курсы для пользователей с нулевым, начальным и средним словарным запасом и самостоятельный подбор слов для изучения с большой подборкой слов и фраз.

В первом случае для пользователей уже тщательно отобраны 3,5 тысячи популярных английских слов, которые разделены на отдельные списки по 20 слов. Переход к следующим спискам происходит только после прохождения промежуточных тестов и исправления всех допущенных ошибок.

Все слова в этих курсах имеют яркие иллюстрации, транскрипцию, основное значение и дополнительное, примеры использования, а также британское и американское озвучивание.

Во втором случае, найти новые слова для запоминания пользователи смогут в большой подборке английских глоссариев (более 20 тыс. слов), которые разделены по уровням и темам. Подбирать новые слова можно в автоматическом режиме или вручную.

Кроме того, есть возможность использовать полноценный англо - (русский/украинский) словарь для поиска незнакомых слов. Отдельно к нему можно добавлять новые слова и фразы с собственными переводами, иллюстрациями, текстовыми ассоциациями, и примерами.

Для лучшего запоминания слов, а соответственно более совершенного изучения английского языка, приложение предлагает 15 разнообразных упражнений: запоминание значений, построение зрительных и звуковых ассоциаций, аудирование, правильное написание, составление предложений и другие.

Все упражнения для изучения английских слов можно настроить под собственные предпочтения, выбирая наиболее эффективные.

Отдельно отметим 2 функции, которые вы вряд ли найдете в аналогичных приложениях. С любых списков слов легко создавать флэш-карты и аудиофайлы, затем высылать их на свой email. Флэш-карты для изучения английских слов можно распечатать, а аудиофайлы записывать на флешку и слушать в дороге, с пользой используя каждую свободную минуту для пополнения словарного запаса и покорения "высот" английского языка.

 

Вот, что говорят о Mnemonic Words пользователи:

"Супер удобное приложение, особенно для учителей и их учеников. А если вы учите английский самостоятельно, то это просто must have! Замечательные подборки слов, флэш-карты, все сделано с умом. Легко найдете значение слова, его произношение, синонимы, антонимы, примеры предложений. Еще больше радует возможность создания своих списков слов, выбирая их из словаря, курсов или на основе текстов. Вы не найдете ничего лучше по очень доступной цене и высокого качества!"

"На мой взгляд, одно из лучших приложений такого рода. Большой словарный запас, разнообразие в запоминании/вспоминании слов, грамматика, словари и так далее. Проделана огромная работа, отношение разработчика к своему детищу достойное и профессиональное. Твёрдые пять звёзд.".

Приложение Mnemonic Words можно бесплатно скачать на Android и IOS. Подробнее о нем читайте на сайте mnemonicwords.com.

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Дата
21
мая

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