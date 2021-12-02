Качественно и быстро: как доставить груз за границу и не попасть впросак

Проблема надежных и оперативных международных перевозок достаточно популярна в наше время. Большинство успешных предприятий не обходятся без сотрудничества на международном уровне. Держать свой автопарк с персоналом очень затратно, поэтому невыгодно. Пользуются услугой и простые граждане. У многих есть родные в других странах и хочется держать с ними нормальную связь, не думая о проблеме границ, или же сами живут на два государства.

"Витал Карго Сервис" - надежные и оперативные международные перевозки

В таком случае на помощь приходят транспортные компании, специализирующиеся на международных перевозках. Процесс транспортировки может быть простым для заказчика, а может доставить много хлопот. Трудности возникают из-за проблем на таможне, неисправного, неподходящего для конкретного груза транспорта, плохо проработанного маршрута и прочего. Все это приводит к задержке доставки, порчи вещей или товара, а согласно к убыткам. Уверены, не раз читали в соцсетях о скандалах на подобные темы. Поэтому выбор надежного перевозчика, который уже имеет четко налаженный план и знает все нюансы работы, является ключом к успешному делу.

Авторитетной компанией в сфере международных перевозок является "Витал Карго Сервис". Они на рынке уже более 14 лет и являются профессионалами. Предлагают доставку из Германии в Украину, Россию, Казахстан, Беларусь. Транспортируют разнообразный груз как коммерческий, в частности, товары, продукты экспорта и импорта, так и личные вещи, например мебель и одежду во время переезда. Берутся в "Витал Карго Сервис" за перевозку опасного и негабаритного груза, такого как промышленное оборудование, транспорт и т.д. Компания имеет свой отличный автопарк, это и позволяет реализовать перевозку любой сложности.

Перевозчик предлагает индивидуальные схемы транспортировки для каждого клиента, учитывая его пожелания и специфику груза. Кроме того, есть немало услуг, которые делают процесс перевозки максимально простым для заказчика. В их числе помощь персонального менеджера-логиста, импортера, экспортера, временное хранение товара на складах компании в Украине, Польше, Беларуси, России, оформление необходимых документов для перевозки.

"Если вы хотите быстро и качественно доставить товар в другую страну, не заботясь о вопросах перевозки, таможни, документации – тогда вам к нам. Мы разработаем детальный план, подсчитаем четкую стоимость без дополнительных доплат в процессе и даже подскажем, где сэкономить", — уверяют в "Витал Карго Сервис".

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