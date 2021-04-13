Игорь Фисун: идеальный лидер комбинирует демократический и харизматический стили управления

Акционер ОКСИ БАНКА Игорь Фисун рассказал о ключевых качествах современного лидера

Акционер ОКСИ БАНКА и собственник ТОВ УКРКАРТ Игорь Фисун уверен, что идеальный тип лидерства должен включать в себя демократический и харизматический стили управления. Авторитарный подход в бизнесе IT-предприниматель и финтех-эксперт не поддерживает.

О ключевых качествах современного лидера Игорь Фисун рассказал в интервью на Delo.ua.

"Бизнес делают люди, поэтому руководителю необходимо прислушиваться к мнению сотрудников своей компании, а собственнику бизнеса еще и к позиции своих партнеров. Развитые hard skills в сочетании с харизмой позволят обойтись без авторитаризма в кризисной ситуации, когда от лидера требуется умение быстро принять судьбоносное решение", — подчеркнул предприниматель.

Анализируя основные качества успешного лидера, Игорь Фисун отметил умение слышать команду, не бояться принимать судьбоносные решения, стратегическое мышление и гибкость.

"Безусловно, необходимо досконально знать собственный бизнес, не бояться рисковать и ошибаться, а также уметь прислушиваться к критике", — добавил он.

Также Игорь Фисун рассказал, как кризис повлиял на долгосрочные планы ОКСИ БАНКА. С его слов, финансовое учреждение сосредоточилось на развитии мобильного банкинга, услуг для e-commerce, ФЛП и корпоративных клиентов.

"Первая версия мобильного банкинга уже тестируется. Приложение позволяет управлять картой, просматривать транзакции по категориям расходов, переводить деньги с карты на карту и оплачивать коммунальные услуги. Вторая, пользовательская версия, будет доступна в Google Play и App Store уже летом этого года. Ее функционал расширится: пользователи смогут удаленно открывать дебетовые и кредитные карты, оплачивать товары и услуги через Google Pay, Apple Pay и QR. Также в ОКСИ БАНКЕ можно будет открывать депозиты и брать кредиты", — рассказал Игорь Фисун.