26 марта 1904 года закончили строительство и сдали в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала. Это первый вокзал на территории современной Украины.

Он расположен в 3 км от центра города. Вокзал обслуживает все поезда дальнего и местного сообщения, а также пригородные поезда Краснянского, Рава-Русского, Сокальского и Луцкого направлений.

Автор: lviv.travel В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Когда Венское акционерное общество имени Карла Людвига, которое занималось эксплуатацией железных дорог в Австро-Венгерской империи, прокладывало путь, возник вопрос о месте размещения вокзала.

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Среди львовян провели референдум, где именно нужно разместить новый вокзал. В результате победил проект львовского архитектора Юлиана Захаревича. Он предложил расположить вокзал на его нынешнем месте.

Автор: zuap.org В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

В его сооружении использовали лучшие достижения начала ХХ века: электрическое освещение, вентиляцию, центральное отопление, первые в Украине электрические лифты и матричные часы. На момент открытия вокзала в городе работала только одна маломощная электростанция.

Автор: zuap.org В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Значительно вокзал пострадал во время бомбардировок Второй мировой войны. После войны здание находилось в ужасном состоянии. Его полностью отстроили только в 1946 году.

27 сентября 1825 года открыли первую в мире общественную железную дорогу Стоктон-Дарлингтон. Движение по ней открыл паровоз Locomotion.