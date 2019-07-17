Химиотерапия при онкологии: что это и как действует

Химиотерапия – это эффективный и наиболее распространенный метод лечения онкологических новообразований. Его суть заключается в токсическом воздействии на раковые клетки, чтобы остановить в них биохимические процессы. Проще говоря – убить их.

Химия проводится препаратами из группы антибиотиков, цитостатиков, гормонов и антигормонов, антиметаболитов, а также различных комбинаций противоопухолевых средств. О всех этих составляющих можно подробнее узнать перейдя на сайт "Хемотеки" – украинского производителя препаратов для химиотерапии.

Химиотерапия - самый распространенный метод лечения онкологических новообразований

Показания к применению и виды

В зависимости от цели проведения химиотерапия делится на четыре вида:

1. Адъювантная – проводится после хирургического удаления опухоли с целью уничтожения оставшихся единичных раковых клеток, что снижает риск рецидива.

2. Индукционная – химиотерапия перед хирургическим вмешательством. Под воздействием препаратов уменьшается размер опухоли, что облегчает процесс ее удаления.

3. Лечебная. Данный вид химиотерапии является самостоятельным методом лечения и способствует уничтожению опухоли небольшого размера.

4. Паллиативная химиотерапия применяется на неизлечимой стадии. Направлена на облегчение состояния пациента путем уменьшения интенсивности симптомов заболевания.

Вид химиотерапии подбирается индивидуально в зависимости от стадии онкологии.

Особенности проведения

Химиолечение проводится несколькими курсами с обязательными перерывами, которые дают возможность восстановиться мягким тканям и снижают побочные эффекты. В зависимости от состояния пациента и способа введения препаратов, химиотерапия может проводиться в домашних условиях, амбулаторно или при госпитализации пациента.

Способы введения медикаментов:

• пероральный – прием капсул и таблеток;

• внутримышечное или подкожное введение (данный способ введения препаратов применяется редко, потому что может спровоцировать развитие некроза мягких тканей);

• внутривенное с временным или постоянным ношением катетера.

Дозировка лекарственных средств подбирается индивидуально в зависимости от возраста пациента, стадии рака и его вида, а также необходимости проведения комбинированной терапии.

Возможные осложнения

Недостаток химиотерапии в том, что препараты не различают раковые и здоровые клетки, что приводит к интоксикации здоровых тканей. В связи с этим химиотерапия сопровождается следующими побочными признаками:

• приступами тошноты;

• снижением или полным отсутствием аппетита;

• нарушением стула: запорами или диареей;

• развитием стоматита;

• выпадением волос;

• снижением памяти и концентрации внимания;

• железодефицитной анемией;

• усталостью и повышенной сонливостью;

• снижением или отсутствием сексуального влечения;

• бесплодием.

Благо, сегодня химиотерапию можно подобрать индивидуально каждому больному. "Такой подход эффективнее классического "один рецепт для всех", поскольку при лечении учитываются пол, возраст, вес, рост, телосложение пациента, а также наличие хронических заболеваний и наследственная предрасположенность", – говорится на сайте Chemoteka.com.ua.

Индивидуальные препараты, используемые в химиотерапии, легче переносятся пациентами, а интенсивность побочной симптоматики на фоне их применения намного ниже.

Лицензия ЧП "Инфузия" на производство лекарственных средств в асептических условиях № б/н от 14.08.2017. Выдана Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Срок действия неограничен.