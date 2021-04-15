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четверг, 15 апреля 2021 17:59

Гранитная брусчатка придаст каждому городу туристический шарм

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Ежегодно Украина все сильнее интегрируется в Европу. Наши дома, улицы, города становятся все больше похожими на европейские. Одной из составляющих новой архитектуры является гранитная брусчатка. Самый популярный вид гранитной брусчатки - серый. Есть еще серый с темными или светлыми прожилками, белый, коричневый, бурый и черный. Все виды гранита в наличии у лидера рынка - завода-производителя GRANIT-MRAMOR COMPANY https://granite-company.com.ua/granitnaya-bruschatka/. На сегодня GRANIT-MRAMOR COMPANY представлены двумя сверхмощными производствами в Киеве и Житомире. Имеют брусчатку из натуральных камня, которой вымощены улицы почти всех европейских городов. Теперь ею украшают дворы, улицы и тротуары в Украине. А после реформы децентрализации каждый мэр пытается сделать свой город красивее, наряднее и уютнее.

  Гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения
Гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения

"Гранитная брусчатка - мечта каждого мэра города. Всегда с завистью проезжаю мимо помещения Черкасской областной государственной администрации, - говорит мэр Каменки Черкасской области Владимир Тирон. - Подъезд к ней выложен гранитной брусчаткой. Из всех идей, как украсить помещение, это была самой лучшей. Не знаю, как кому, а мне эта брусчатка всегда радует глаз. Чем-то напоминает средневековые города Европы. Потому что можно постелить асфальт, можно выложить тротуарную плитку. Но это все недолговечно. Максимум - несколько лет. А гранитная брусчатка - это на века. Она не впитывает влагу, не изнашивается, не трещит при посадках почвы. Еще в Римской империи все пути буди выложены гранитной брусчаткой. Дороги были артериями империи. И их качество было самым лучшим".

Владимир Иванович утверждает, что ни один другой материал так не украшает территорию, как брусчатка.

  Гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения
Гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения

"Несмотря на не слишком большой бюджет мы тоже планируем купить для себя и выстелить у городского совета. Потому что для гранитной брусчатки главное не цена. Для туристического города, которым позиционирует себя Каменка, это будет одна из изюминок. Можно много говорить о Пушкине, Чайковском, декабристах, но чтобы туристу хотелось приехать в Каменку, надо создать ауру. А гранитная брусчатка придает каждому городу неповторимый шарм. Она всегда в моде, от нее веет Европой и сединой веков. В конце концов, нам надо оправдывать название нашего города".

Специалисты утверждают, что гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения, ведь гранит - это одна из самых прочных горных пород. Камень устойчив к трению, ударам, температурным перепадам. Грузоподъемность и выносливость гранитной брусчатки с натурального камня намного выше чем любого другого материала. При самой интенсивной нагрузке ее срок годности - не менее 50-70 лет. А на практике он измеряется веками. При желании гранитную брусчатку можно легко демонтировать, перенести и уложить заново. Это особенно выгодно в тех местах, где проложены городские коммуникации. Она не идет ни в какое сравнение с традиционными асфальтом и тротуарной плиткой. Ведь мостовую можно использовать много раз, а асфальт каждый раз приходится класть новый. Поэтому вопрос, какой материал самом деле окажется дешевле - открытый.

  Гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения
Гранитная брусчатка - это выгода с практической точки зрения
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