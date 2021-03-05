Где купить квадроцикл на бензине в Киеве и в Украине

Рассказываем о том, где можно купить бензиновый квадроцикл для детей, подростков и взрослых недорого. Обзор лучших магазинов по продаже квадроциклов на бензине в Киеве и Украине.

Где лучше купить квадроцикл на бензине?

В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

Ищете технику для туризма, дачи, охоты, рыбалки, перевозки грузов или работы по хозяйству? Значит, вам стоит купить квадроцикл на бензине. Мотовездеходы этого типа отличаются универсальностью, высокой мощностью и надежностью. Но кроме модели квадрика вам нужно выбрать и место покупки. Дело в том, что от магазина зависит цена техники, качество предпродажной подготовки и набор дополнительных услуг. Так давайте разберемся, как выбрать надежного мотодилера.

Ассортимент бензиновых квадроциклов

В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

В первую очередь изучите ассортимент магазина мотовездеходов. К примеру, в салоне Dvako Moto вы найдете:

● Детские мотовездеходы. Это лучшее решение для самых юных райдеров, возрастом от 7-8 лет. Модели этого класса отличаются умеренной мощностью (5-110 куб. см.), повышенной безопасностью (ограничитель скорости и дистанционное управление) и расширенной функциональностью (MP3 плеер, радио и т. д.).

● Подростковые квадрики. Водителям, возрастом 10-16 лет, рекомендуется купить подростковый бензиновый квадроцикл. Такие мотовездеходы обладают повышенной мощностью (125-150 куб. см) и могут использоваться для езды по среднему бездорожью.

● Взрослые аппараты. Это классические квадрики, предназначенные для целого спектра задач: экспедиций, перевозки грузов, уборки снега, активного отдыха, гонок и т. д. Взрослые квадроциклы на бензине оснащаются движком от 200 куб. см. и отличаются повышенной проходимостью.

Конечно, выбор мотовездехода напрямую зависит от поставленных задач. К примеру, если вы планируете заняться туризмом, тогда мы рекомендуем взять 400-600 кубовый квадрик. А вот для прогулок по даче или сельской местности хорошо подойдет и 250-300 кубовый мотовездеход.

Что учесть при выборе надежного дилера?

В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

Сразу стоит отметить, что обычные мотомагазины есть практически в любом городе. Но это обычные продавцы, которые предлагают всего одну или несколько опций. Поэтому покупать квадроцикл на бензине лучше в крупном салоне, предоставляющим весь спектр услуг.

К примеру, обычный магазин при гарантийном ремонте техники передаст ваш мотовездеход подрядчику. Это значит, что ваш "любимчик" может попасть к неопытному мастеру и простоять где-то в гараже 1-2 месяца. С другой стороны, в таких крупных салонах как Двако есть собственный сервисный центр. Профессиональные мастера компании "реанимируют" ваш аппарат в считанные дни.

Кроме того, клиенты мотосалона Dvako могут рассчитывать на:

● Скидки. Магазин регулярно проводит акции, и делает скидки (до -20%) на популярные мотовездеходы.

● Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Ремонт техники выполняется сотрудниками компании Двако, без привлечения сторонних фирм.

● Профессиональные консультации. Специалисты мотосалона всегда готовы помочь вам выбрать технику, разобраться с обслуживанием или ремонтом квадрика.

● Гибкую кредитную программу. Своим клиентам компания предлагает выгодные условия рассрочки с минимальной процентной ставкой (всего 3% в месяц).

● Доставку квадроцикла в любой регион Украины.

Еще одна интересная особенность салона Двако – собственный шоу-рум. В выставочном зале магазина можно познакомиться с ассортиментом взрослых и детских квадроциклов на бензине, а также протестировать понравившиеся модели.

Почему в Dvako дешевле?

В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов. Такая техника не уступает в надежности японским квадрикам, но при этом стоит в 2-3 раза дешевле. Давайте рассмотрим несколько популярных моделей:

● Forte Hunter 125. Это один из лучших подростковых бензиновых квадроциклов на рынке. Модель оснащена мощным 125 кубовым мотором, светодиодной оптикой, мягкими амортизаторами, дисковыми тормозами и 8 дюймовыми колесами с имитацией бэдлоков. А стоит это чудо всего 28,5 тыс. грн.

● Linhai-Yamaha LH-300-3D 4×4. Если вы хотите купить недорогой квадроцикл на бензине для активного отдыха или дачи, тогда это лучший вариант. Этот полноприводный мотовездеход является совместной разработкой китайского и японского бренда, что делает его максимально надежным и высокотехнологичным. Цена нового Линхай Ямаха LH-300-3D 4×4 колеблется в пределах 116-118 тыс. грн.

● Hisun 600 4×4. Этот аппарат с движком мощностью 40 л. с. справится практически с любой задачей, будь то активный отдых, ралли или туристическая вылазка. Производитель снабдил модель инжектором, пружинно-гидравлическими амортизаторами, дисковыми тормозами и большими 14 дюймовыми колесами. А вот стоит Hisun 600 4×4 всего 176 тыс. грн.

Не обязательно "выбрасывать" десятки тысяч долларов на бензиновый квадрик. Хороший дилер поможет вам найти недорогую альтернативу даже топовым японским и американским мотовездеходам.