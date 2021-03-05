Где купить квадроцикл на бензине в Киеве и в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 630
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 369
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1134
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1647
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 450
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3402
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 783
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1306
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1539
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 198
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 369
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 279
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 54
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
пятница, 05 марта 2021 17:40

Где купить квадроцикл на бензине в Киеве и в Украине

  Комментировать

Рассказываем о том, где можно купить бензиновый квадроцикл для детей, подростков и взрослых недорого. Обзор лучших магазинов по продаже квадроциклов на бензине в Киеве и Украине.

Где лучше купить квадроцикл на бензине?

  В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов
В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

Ищете технику для туризма, дачи, охоты, рыбалки, перевозки грузов или работы по хозяйству? Значит, вам стоит купить квадроцикл на бензине. Мотовездеходы этого типа отличаются универсальностью, высокой мощностью и надежностью. Но кроме модели квадрика вам нужно выбрать и место покупки. Дело в том, что от магазина зависит цена техники, качество предпродажной подготовки и набор дополнительных услуг. Так давайте разберемся, как выбрать надежного мотодилера.

Ассортимент бензиновых квадроциклов

  В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов
В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

В первую очередь изучите ассортимент магазина мотовездеходов. К примеру, в салоне Dvako Moto вы найдете:

● Детские мотовездеходы. Это лучшее решение для самых юных райдеров, возрастом от 7-8 лет. Модели этого класса отличаются умеренной мощностью (5-110 куб. см.), повышенной безопасностью (ограничитель скорости и дистанционное управление) и расширенной функциональностью (MP3 плеер, радио и т. д.).

● Подростковые квадрики. Водителям, возрастом 10-16 лет, рекомендуется купить подростковый бензиновый квадроцикл. Такие мотовездеходы обладают повышенной мощностью (125-150 куб. см) и могут использоваться для езды по среднему бездорожью.

● Взрослые аппараты. Это классические квадрики, предназначенные для целого спектра задач: экспедиций, перевозки грузов, уборки снега, активного отдыха, гонок и т. д. Взрослые квадроциклы на бензине оснащаются движком от 200 куб. см. и отличаются повышенной проходимостью.

Конечно, выбор мотовездехода напрямую зависит от поставленных задач. К примеру, если вы планируете заняться туризмом, тогда мы рекомендуем взять 400-600 кубовый квадрик. А вот для прогулок по даче или сельской местности хорошо подойдет и 250-300 кубовый мотовездеход.

Что учесть при выборе надежного дилера?

  В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов
В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

Сразу стоит отметить, что обычные мотомагазины есть практически в любом городе. Но это обычные продавцы, которые предлагают всего одну или несколько опций. Поэтому покупать квадроцикл на бензине лучше в крупном салоне, предоставляющим весь спектр услуг.

К примеру, обычный магазин при гарантийном ремонте техники передаст ваш мотовездеход подрядчику. Это значит, что ваш "любимчик" может попасть к неопытному мастеру и простоять где-то в гараже 1-2 месяца. С другой стороны, в таких крупных салонах как Двако есть собственный сервисный центр. Профессиональные мастера компании "реанимируют" ваш аппарат в считанные дни.

Кроме того, клиенты мотосалона Dvako могут рассчитывать на:

● Скидки. Магазин регулярно проводит акции, и делает скидки (до -20%) на популярные мотовездеходы.
● Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Ремонт техники выполняется сотрудниками компании Двако, без привлечения сторонних фирм.
● Профессиональные консультации. Специалисты мотосалона всегда готовы помочь вам выбрать технику, разобраться с обслуживанием или ремонтом квадрика.
● Гибкую кредитную программу. Своим клиентам компания предлагает выгодные условия рассрочки с минимальной процентной ставкой (всего 3% в месяц).
● Доставку квадроцикла в любой регион Украины.

Еще одна интересная особенность салона Двако – собственный шоу-рум. В выставочном зале магазина можно познакомиться с ассортиментом взрослых и детских квадроциклов на бензине, а также протестировать понравившиеся модели.

Почему в Dvako дешевле?

  В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов
В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов

В каталог компании Двако входят только проверенные мотовездеходы топовых китайских брендов. Такая техника не уступает в надежности японским квадрикам, но при этом стоит в 2-3 раза дешевле. Давайте рассмотрим несколько популярных моделей:

● Forte Hunter 125. Это один из лучших подростковых бензиновых квадроциклов на рынке. Модель оснащена мощным 125 кубовым мотором, светодиодной оптикой, мягкими амортизаторами, дисковыми тормозами и 8 дюймовыми колесами с имитацией бэдлоков. А стоит это чудо всего 28,5 тыс. грн.

● Linhai-Yamaha LH-300-3D 4×4. Если вы хотите купить недорогой квадроцикл на бензине для активного отдыха или дачи, тогда это лучший вариант. Этот полноприводный мотовездеход является совместной разработкой китайского и японского бренда, что делает его максимально надежным и высокотехнологичным. Цена нового Линхай Ямаха LH-300-3D 4×4 колеблется в пределах 116-118 тыс. грн.

● Hisun 600 4×4. Этот аппарат с движком мощностью 40 л. с. справится практически с любой задачей, будь то активный отдых, ралли или туристическая вылазка. Производитель снабдил модель инжектором, пружинно-гидравлическими амортизаторами, дисковыми тормозами и большими 14 дюймовыми колесами. А вот стоит Hisun 600 4×4 всего 176 тыс. грн.

Не обязательно "выбрасывать" десятки тысяч долларов на бензиновый квадрик. Хороший дилер поможет вам найти недорогую альтернативу даже топовым японским и американским мотовездеходам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где купить квадроцикл на бензине в Киеве и в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Я не против разбить голову, если бы меня ждала такая медсестра

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 12915
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 10926
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 8712
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 7380
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
4
 Просмотров: 5949
Новости компаний
Как купить недвижимость на аукционе Прозорро?
Как купить недвижимость на аукционе Прозорро? Просмотров: 54
Энергоэффективные решение могут стать ключом к успешному бизнесу
Энергоэффективные решение могут стать ключом к успешному бизнесу Просмотров: 9
Как работает алкотестер?
Как работает алкотестер? Просмотров: 270
Уроки английского для детей - секреты эффективных занятий
Уроки английского для детей - секреты эффективных занятий Просмотров: 27
Курсы английского онлайн для студентов
Курсы английского онлайн для студентов Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
2
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
Голосов: 193
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть