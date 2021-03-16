Фурнитура для сумок делает аксессуары изысканными и долговечными

В интернет-магазине Capron представлены все виды ручек, ремешков, замков, затяжек, цепочек, полуколец и других аксессуаров

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• разделение сумок на отделения и кармашки с отдельными замками;

• длительная "жизнь" сумочек, предотвращающих преждевременный износ, загрязнение уязвимых участков;

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Фурнитура для сумок и рюкзаков легко фиксируется, выдерживает высокие нагрузки и различные температурные режимы. С ней удается справиться каждому. Фурнитура бывает функциональная и декоративная. Есть изделия, которые сочетают в себе эти 2 вида.

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