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вторник, 16 марта 2021 10:53

Фурнитура для сумок делает аксессуары изысканными и долговечными

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  В интернет-магазине Capron представлены все виды ручек, ремешков, замков, затяжек, цепочек, полуколец и других аксессуаров
В интернет-магазине Capron представлены все виды ручек, ремешков, замков, затяжек, цепочек, полуколец и других аксессуаров

Широкий выбор металлофурнитуры, пряжи для вязания сумок, рюкзаков и плетения макраме предлагает магазин Capron. Здесь можно также найти фурнитуру собственного производства из кожи, эко-кожи и других материалов.

Ассортимент товаров на сайте поможет воплотить в реальность творческие фантазии любого мастера. Есть вещи, которые сделают изделия более совершенными и практичными.

Наибольшей популярностью пользуется металлофурнитура для сумок, пряжа различных видов, веревки и инструменты для вязания, стильные аксессуары. Это все имеет широкую гамму цветов и оттенков. Материалы изготовлены из качественных материалов. Производители дают гарантию качества и обеспечивают высокий уровень эстетичности.

Продукция интернет-магазина Capron поможет создать уникальные изделия. Купить фурнитуру для вязаных сумок - удобно и доступно. На сайте действуют лояльные цены, простой и удобный интерфейс. Ассортимент регулярно обновляется.

Сотрудники компании предоставляют квалифицированные консультации и помогают сделать правильный выбор. Доставка заказанных материалов осуществляется в течение нескольких рабочих дней.

Особое внимание стоит обратить на сайт тем, кого интересует фурнитура для сумок - незаменимые детали при создании и ремонте вязаных и трикотажных аксессуаров. В интернет-магазине Capron представлены все виды ручек, ремешков, замков, затяжек, цепочек, полуколец и других аксессуаров.

Эти материалы обеспечивают:

• максимальное удобство изделия;
• разделение сумок на отделения и кармашки с отдельными замками;
• длительная "жизнь" сумочек, предотвращающих преждевременный износ, загрязнение уязвимых участков;
• прочное соединение деталей между собой;
• эксклюзивное дизайнерское дополнение, подчеркивание стиля;
• регулировка объема, длины ручек и ремней для наибольшего комфорта

Фурнитура для сумок и рюкзаков легко фиксируется, выдерживает высокие нагрузки и различные температурные режимы. С ней удается справиться каждому. Фурнитура бывает функциональная и декоративная. Есть изделия, которые сочетают в себе эти 2 вида.

Материалы делятся на старинный, классический и современный стили. По вариантам оформления - антик, никелированные, медные, латунные.

Интернет-магазин Capron предлагает выгодные и удобные условия сотрудничества для каждого клиента. Все товары представлены с фото и детальным описанием. Заходите на сайт capron.com.ua или звоните +38(093) 954 01 66.

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16
марта

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