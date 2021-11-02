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четверг, 04 ноября 2021 09:40

Электросерфинг в Киеве — новый вид активного отдыха на воде

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Киевляне уже привыкли ко всем доступным видам активного отдыха: пляжи, катамараны, роуп-джампинг, и так далее. Но душа жаждет чего-то нового, экстремального, активного, но при этом безопасного. Одна из новинок — электросерфинг, который подходит под каждый из критериев выше.

 

Компания "WaterExtreme" является официальным дистрибьютором продукции европейского бренда "Onean", которая производит доски для электро серфинга №1 в мире и аксессуары к ним. С помощью них, каждый сможет приобрести себе подходящую доску с электромотором или взять на прокат в Киеве на 1,5 часа.

Что такое элетросерфинг?

Электросерфинг — метод катания по воде, аналогичный обычному серфингу, но с использованием электрического мотора, который создает тягу для доски. Таким способом, можно набрать высокую скорость катания на воде даже при отсутствии волн.

В связи с развитием технологий, появляются электроавтомобили, электросамокаты и даже летающие мотоциклы. Появление электрических досок для серфинга на рынке Украины было лишь вопросом времени.

Серфинг на электрической доске приносит массу удовольствий и подходит всем возрастам: от подростков до взрослых. Данный вид активного отдыха на воде еще не набрал высокую популярность и известность в Украине, но попробовать покататься можно уже сейчас (в рамках теплого сезона).

Прокат электрических досок для серфинга в Киеве

Текущая стоимость аренды составляет 3 000 гривен за 1 час, но при условии предварительной записи (за 1 месяц) действует скидка (-50%) и цена снижается до 1 500 гривен, что очень выгодно. Кататься можно на любом водоеме в Киеве, а также близлежащих местностей в области, при условии если водоем пригоден для этого (специалисты из WaterExtreme подскажут, можно ли выехать на выбранную локацию или порекомендуют другую). Можно начать кататься даже без опыта, так как с Вами будет присутствовать опытный инструктор, который покажет весь процесс от "А" до "Я".

Сертификат на прокат электросерфа также подойдет как отличный подарок на любой праздник и подарит массу новых эмоций и впечатлений. Ознакомиться со всеми условиями можно по данной ссылке. Стоимость может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте компании.

Продажа досок с электромотором

Помимо возможности взять в аренду, все виды электродосок от Onean есть возможность приобрести в Украине. Сейчас в линейке доступны 3 основные модели, которые подходят для разного стиля катания и имеют свои особенности.

Модели электросерфов в наличии:

Onean Carver X — для любителей высокой скорости.
Onean Manta — для неспешных и легких "прогулок" на воде.
Onean Carver Twin — универсальное решение с балансом характеристик.

Цены начинаются от 246.000 гривен за доску с полным комплектом необходимых аксессуаров. Поставка происходит от производителя из Испании, потому качество продукции гарантированно. Гарантия предоставляется сроком на 2 года.

Для того чтобы понять, как происходит процесс, какие эмоции это может вызвать и в целом, насколько такой отдых интересен, достаточно посмотреть несколько видеороликов.

№1 - Инструктаж по использованию

В данном видеоролике специалист объясняет новичку без опыта правила и особенности катания на доске Onean Carver Twin. Наглядно видно, что каждому достаточно будет 10-ти минут, чтобы освоить азы управления.

№2 - Тизер Onean Carver X

Тут показан процесс серфинга во всей красе на самой быстрой доске — Carver X от профессиональных райдеров.

№2 - Катание на доске по Днепру

На видео семья взяла на прокат в WaterExtreme доску Onean Carver Twin для серфинга по Днепру в Киеве. Локация - пляж "Африка".

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04
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