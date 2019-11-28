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четверг, 28 ноября 2019 12:03

Доставка грузов из Европы: особенности услуги

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С каждым годом объем поставляемой продукции из Европы в Украину стремительно растет, что говорит о высоком спросе зарубежных товаров в нашей стране. В связи с этим возникает необходимость в быстрой и безопасной доставке различной категории европейской продукции. Как организовать доставку из Европы на высшем уровне и избежать риска порчи товаров? Кому лучше доверить перевозку грузов и почему? Об этом вы узнаете из данной статьи.

 

Кому доверить доставку груза из Европы в Украину?

Если вы хотите наладить сотрудничество с европейскими поставщиками и быстро получать посылки, тогда вам стоит найти надежную транспортно-логистическую компанию. Если вы обратитесь в Openteam, то точно не пожалеете о своем решении. Специалисты разработают маршрут, подберут подходящий транспорт, порадуют качественным сервисом и минимальными сроками перевозки грузов.

Транспортно-логическая компания Openteam имеет богатый опыт в международных перевозках. Благодаря ей вы сможете наладить поставки товаров из Европы и увеличить прибыль своего бизнеса в несколько раз.

 

5 причин доверить доставку грузов из Европы компании Openteam

1. Приемлемый уровень цен - заказывайте профессиональную доставку грузов из Европы в Украину по конкурентным ценам без лишних переплат.
2. Всесторонняя консультационная поддержка - первоклассные специалисты всегда готовы ответить на любой интересующий вопрос.
3. Разные способы перевозки груза - вы можете заказать доставку морским или воздушным транспортом.
4. Лучшие условия сотрудничества для каждого клиента - всегда работаем в интересах каждого клиента.
5. Наличие собственных складов в Европе - храним ваши товары на собственном складе, а также тщательно проверяем их на отсутствие дефектов.

Если вы уже выбрали товар с интернет-магазина и хотите оформить покупку, то скорее обращайтесь к нам. У нас действуют скидки для всех оптовых клиентов. Наши специалисты упакуют посылку, чтобы она была доставлена в полной целости и сохранности.

 

Еще один плюс сотрудничества с компанией Openteam - она полностью берет на себя ответственность за страховку приобретенной вами продукции, занимается оформлением всех необходимых документов для прохождения таможенного контроля. Если вас интересует доставка товаров из Европы с Openteam, тогда заказывайте данную услугу здесь: https://openteam.com.ua/dostavka-gruzov-iz-evropy/. Мы работаем с товарами разных категорий, размеров, форматов и объемов. Наша компания готова доставить любой груз из Европы за короткие сроки без задержек и рисков.

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28
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