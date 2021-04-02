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пятница, 02 апреля 2021 11:38

Домашний уютный уголок для подростка

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Когда речь заходит о мебели для подростка, то в 90 случаях из 100 говорят о письменном столе, стуле, кровати. Но почему-то все забывают о том, что в этот возрастной период ребятам нужно место не только для занятий и сна, а и для спокойного времяпровождения наедине с собой или в кругу друзей. Уютный уголок подойдёт в указанных целях превосходно. Создать зону отдыха легко, использовав минимум ресурсов. Каких конкретно? Давайте разбираться вместе.

Кресло мешок: всё гениальное просто

Порой самые гениальные решения самые простые в реализации. Согласитесь, сидеть на полу довольно неудобно. По какой-то причине подростки любят здесь проводить много времени. Жёстко, холодно? Использование кресла-мешка решает проблему раз и навсегда. Благодаря бесформенности ребёнок сможет сесть, прилечь - занять эргономично верное положение.

Кресло-мешок – мебель без определённого места жительства. Его легко перемещать хоть сто раз за день даже за пределы подростковой комнаты.

Чехол изделия легко снимается, стирается, возвращается обратно. Пролитый напиток, жирное пятно от пиццы, россыпи шоколадной крошки удалить гораздо проще, чем с дивана, кресла, пуфа.

  Интернет-магазин TABURETKA.UA предлагает мебель для оборудования уютного уголка для любого подростка
Интернет-магазин TABURETKA.UA предлагает мебель для оборудования уютного уголка для любого подростка

Стоит ли купить диван для подростка?

Диван – самая комфортная мебель. Нужен ли он в комнате "взрослого ребёнка"? Обязательно. Организм подростка стремительно растёт. В результате – частое ощущение усталости, непреодолимое желание полежать. Делать это в кровати днём – неправильно, на полу – неудобно. Диван идеально подойдёт. Недостаточно места, тогда выберите раскладной диван, который трансформируется из уютной зоны отдыха в полноценное спальное место. Удобно – да, комфортно – безусловно.

Подростки довольно общительный народ. Толпы друзей зачастую проводят много времени в их комнате. Всех их нужно где-то разместить. Диван и здесь придет на помощь.

  Интернет-магазин TABURETKA.UA предлагает мебель для оборудования уютного уголка для любого подростка
Интернет-магазин TABURETKA.UA предлагает мебель для оборудования уютного уголка для любого подростка

TABURETKA.UA – мебель для подростков на любой вкус

Подобрать диван, кресло-мешок, кровать, рабочее место для подростка легко вместе с TABURETKA.UA. Большой выбор, цветовое и текстурное разнообразие моделей, демократичные цены, высокое качество изделий, индивидуальный подход к каждому клиенту – незначительный перечень возможностей интернет-магазина.

Придирчивый подросток найдёт здесь свой уютный уголок, где можно будет слушать музыку смотреть видео, переписываться с друзьями, проявлять свою индивидуальность.

  Интернет-магазин TABURETKA.UA предлагает мебель для оборудования уютного уголка для любого подростка
Интернет-магазин TABURETKA.UA предлагает мебель для оборудования уютного уголка для любого подростка
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