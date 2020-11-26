Диваны – практичная и универсальная мебель

Современные модели диванов могут стать украшением любого интерьера

Диваны, пожалуй, самая универсальная мебель, которой оборудуют не только жилые дома и квартиры, но и места общественного пользования: офисы, кафе, частные кабинеты.

Для различных помещений

Современные отечественные мебельные фабрики изготавливают софы всевозможных конструкций, размеров из разнообразных материалов. Подходящую модель можно заказать через интернет-магазин. Диваны в Киеве реализовываются со склада, доставляются по столице бесплатно. Однако можно купить диван в Киеве, при этом оформив доставку в любой другой регион Украины. Мебельные изделия в этом магазине отличаются недорогой стоимостью и гарантированным качеством от производителя.

Главные преимущества дивана

Диваны давно уже перестали быть исключительно предметом, прямое назначение которого сидеть или лежать. Современные модели настолько эстетически привлекательны, что способны стать ключевым акцентом, изюминкой и украшением любого интерьера.

Перед громоздкой кроватью преимущество очевидно. Имея компактные габариты, диван отлично вписывается в незначительном пространстве, экономя дополнительные квадратные метры. Множество моделей оснащены вместительными коробами для хранения под сидением, нишами для бара или книг в подлокотниках, дополнительными полками, что делает мебель многофункциональной.

Конструктивные особенности

Диваны прямой конструкции считаются самыми практичными, надежными, функциональными. Угловые модели Г-образной формы подходят для помещений как небольших площадей, так и более внушительных. Модульные состоят из отдельных блоков, которые подобно конструктору собираются в целостную конструкцию.

Популярные механизмы трансформации

Еврокнижка считается самым простым и надежным. Раскладывается выдвиганием вперед сидения, после чего опускается спинка дивана, образуется спальное место.

Ему по функциональности не уступает дельфин. В нем нижняя кромка выдвигается вперед, а на фиксаторах подымается вторая половина спальной зоны.

Аккордеон раскладывается потягиванием сиденья на себя, после чего раскрывается спинка, передняя кромка выдвигается на складные ножки. Существуют и выкатные механизмы, в которых нижняя кромка выезжает на роликах, а сверху накрывается сиденьем.