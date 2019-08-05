Что нужно знать о рисовании красками

Краска — это жидкое вещество, которое при нанесении тонким слоем на поверхность застывает и меняет ее цвет. В детском творчестве чаще всего используются акварели и гуашь. Как познакомить с ними малыша, читайте ниже.

Популярные техники рисования для детей

Акварельные краски состоят из гуммиарабика, пигмента и добавок, которые улучшают вязкость и сцепление с поверхностью. Для растворения пигментов используют воду, а на бумагу наносят кистями. Листы должны быть слегка шероховатыми и достаточно плотными. Для достижения нужного уровня "размытости" мазка бумагу изначально смачивают водой.

Работа красками требует быстроты и отточенных движений. Под рукой у художника всегда должен быть сосуд с водой и салфетки для очищения кистей. Все инструменты для рисования есть в интернет-магазине Panama.

Маленьким детям, которые еще не умеют держать кисть в руках понравится техника рисования пальчиками. Для этого понадобится гуашь в баночках. Маленькой ручкой можно выводить произвольные движения на бумаге, ставить точки, проводить линии, оставлять отпечатки или подготовить специальные макеты, где нужно добавить несколько штрихов пальчиковыми красками, чтобы получить готовый рисунок.

Как подготовиться к первым занятиям

Все дети любят рисовать красками, и чтобы не отказывать им в таком удовольствии, рекомендуем правильно подойти к организации процесса дома:

- Подготовьте рабочее место для ребенка. Застелите стол или пол клеенкой, используйте большой лист бумаги, чтобы не ограничивать действия малыша. Запаситесь салфетками и водой.

- Используйте специальный фартук. Защитный слой убережет детскую одежду от цветных пятен.

- На первых занятиях просто познакомьте малыша с красками, покажите, как ими пользоваться и не заставляйте долго сидеть за столом. Выделите на урок 10-15 минут, и когда видите, что ребенок теряет интерес, отправляйте его умываться. Со временем он освоит технику и начнет все больше засиживаться с кисточкой в руках.

- Устраивайте сеансы рисования перед купанием, так вы совместите приятное с полезным.