ЦирюльникЪ Barbershop второй раз признан лучшим барбершопом Украины

Сеть мужских парикмахерских ЦирюльникЪ Barbershop получила награду "Выбор года 2020" в номинации "Лучший барбершоп Украины". Это уже вторая по счету награда в копилке сети. Первый раз награда была получена в 2019 году.

ЦирюльникЪ Barbershop — это сеть традиционных мужских парикмахерских. Первый барбершоп был открыт в 2014 году в Броварах. На сегодняшний день под брендом ЦирюльникЪ Barbershop работает 18 мужских парикмахерских, 3 из которых находится в Броварах и 15 в столице Украины, Киеве. Все филиалы — это собственная сеть. Компания не продает франшизу, а управляет филиалами самостоятельно. Такой путь развития был выбран неслучайно. Ведь только так можно гарантировать клиентам качество обслуживания и высокий уровень сервиса. В каждом филиале клиентам предлагают мужские стрижки, укладки, стрижки бороды, бритье опасной бритвой, а в некоторых барбершопах также доступны процедуры по уходу за ногтями и массаж.

ЦирюльникЪ Barbershop получила награду "Выбор года 2020"

"Получение награды "Выбор года" не стало для нас неожиданностью. Мы усердно работаем все эти годы и уверены, заслуживаем звание лучшего барбершопа страны. Ежедневно мы обслуживаем сотни мужчин. Большинство из них — это постоянные клиенты. Придя к нам один раз, они остаются с нами долгие годы. Это связанно с высокими стандартами качества обслуживания и требованиям к мастерам. В сети работает более 100 профессиональных парикмахеров. Среди них победители международных соревнований и чемпионатов по парикмахерскому искусству. Мы много инвестируем в умения и навыки. Постоянно проводим тренинги, мастер-классы и дополнительное обучение для персонала. У нас есть собственная Академия ЦирюльникЪ Barbershop, где каждый может обучиться профессии барбера. Мы учим не только парикмахерскому искусств, а и общению, поведению с клиентами".

Андрей Остапчук, основатель сети ЦирюльникЪ Barbershop

ЦирюльникЪ Barbershop получила награду "Выбор года 2020"

Барбершоп — это больше, чем просто парикмахерская

Традиционные мужские парикмахерские – барбершопы впервые начали появляться в США и Европе в 18 веке. Тогда произошло строгое разделение на мужских и женских мастеров. Мужчины приходили в барбершопы за стрижками бороды и усов, которые были распространены в те года. К стандартным парикмахерским услугам в барбершопах оказывали и незначительные медицинские. Тут можно было вырвать зуб, осуществить процедуру кровопускания. Именно этот набор услуг и символизирует традиционный символ подобных заведений - barber's pole. Трехцветная вращающаяся труба с синим, красным и белыми цветами.

В наше время в барбершопах уже не проводят медицинских процедур, однако все также оказывают услуги стрижек, бритья и ухода за волосами. Считается, что в традиционных мужских парикмахерских уровень обслуживания и качество стрижек выше, чем в универсальных салонах красоты. Это связывают с тем, мастера выполняют только мужские стрижки не "распыляя" свои навыки. Особое внимание в барбершопах уделяют атмосфере. Тут вас ждут удобные зоны отдыха с кожаными диванами, игровые приставки и даже угощения от заведения – алкогольные или безалкогольные напитки. Например, фирменным напитком сети ЦирюльникЪ Barbershop является виски Hankey Bannister.

Цены на стрижки в барбершопе могут немного отличаться от стандартных парикмахерских. Это связано с тем, что тут используется исключительно дорогая профессиональная косметика мировых брендов. Посетители сети ЦирюльникЪ Barbershop могут выбрать уровень мастера и от этого будет завесить цена стрижки. При этом в сети уверяют, что в независимости от уровня мастера, качество стрижка всегда будет высоким, а обслуживание идеальным.

Записаться на стрижки можно по ссылке: https://zirulnik.com.