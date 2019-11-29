Черная пятница в разгаре – скидки на мебель Flashnika до 50%

Магазин мебельной фабрики Flashnika в Черную пятницу предлагает скидки на готовую мебель до 50%

С 29 ноября по 1 декабря интернет магазин мебельной фабрики Flashnika предлагает обновить свою квартиру и хорошенько сэкономить. Такой шанс не стоит упускать, особенно перед праздниками.

Скидки – это хорошо, а большие скидки – еще лучше

Многие из нас задумывались о том, что порой необходимо проводить определенные изменения в квартире, чтобы интерьер не надоедал и не становился слишком старомодным.

Также не будем забывать и о том, что некоторые предметы быта попросту выходят из строя из-за старости.

Все это может влететь в копеечку, но затем и нужны такие особенные дни, как "Черная пятница". Данное мероприятие родилось не у нас в стране, но очень быстро набрало обороты и теперь этих особенных дней ждут все.

Почему стоит поспешить совершить покупки в Черную пятницу:

• Скидки на готовую мебель достигают 50%;

• Распродажа со склада, не нужно ждать - мебель уже изготовлена;

• При покупке от 7000 грн доставка осуществляется за счет компании.

Возможно, вы уже ранее посещали интернет магазин мебели Flashnika и заприметили для себя несколько хороших вариантов, но к самой покупке еще не были готовы? Сейчас самое время.

Преимущества мебели Flashnika

В большинстве случаев, магазины по продаже готовой мебели не могут принять индивидуальный заказ или внести изменения в конструкцию.

В это же время, интернет магазин Flashnika - официальная торговая площадка мебельной фабрики. Здесь смогут помочь с выбором модели и даже подкорректировать ее под ваши нужды. А если вам так ничего и не попадется на глаза, то наши специалисты смогут изготовить абсолютно уникальное изделие для вас.

При заказе товара на сумму от 7000 грн доставка будет совершенно бесплатной для вас.

Спешите, ведь Черная Пятница длится с 29 ноября и до 1 декабря. Не упустите свой шанс!