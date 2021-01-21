Быстро и удобно: такси которое выполняет ваши прихоти

Каждый день мы спешим на работу, в университет, в школу или на встречу. В любой момент мы можем не успеть на маршрутку или же она вообще не едет. Бывает, что нам нужно добраться домой ночью, а общественный транспорт уже не ездит. Особый дискомфорт при использовании транспорта мы испытываем из-за карантина. В таких случаях всегда есть хороший вариант как вызвать такси. Служба "Авангард" https://avangard-taxi.kiev.ua/ всегда вовремя и дешево предоставит авто и отвезет вас в нужное место.

Служба "Авангард" всегда вовремя и дешево предоставит авто и отвезет вас в нужное место

Как вызвать

Город Киев всегда живет в особом темпе. В любой момент вам может понадобится такси. Чтобы вызвать авто у вас всегда должен быть под рукой номер службы такси, которая в нужный момент доставить в нужную точку города. Служба "Авангард" предлагает быструю подачу авто и дешевые тарифы. Узнать больше о тарифах или вызвать такси вы можете онлайн https://avangard-taxi.kiev.ua/onlajn-zakaz/ или заказать обратный вызов по телефону 348.

Как работает служба такси

В службе "Авангард" работают добросовестные и ответственные сотрудники. Служба специально разработала схемы взаимодействия и разделили город Киев на секторы. В каждом секторе работает определенное количество машин, которые можно вызвать. Как только клиент делает вызов онлайн через сайт или по номеру телефона, диспетчер отправляет машину, которая находится около указанного адреса. Среднее время подачи автомобиля после вызова ставить 8-10 минут. Служба такси уже работает в Киеве, Харькове, Днепре, Кременчуге, Полтаве, Запорожье, Ровно, Лубнах, Чернигове, Львове. Заказать быстро такси в этих городах можно за коротким номером 348.

Тарифы службы "Авангард" в среднем дешевле от других. Стоимость услуг не влияет на качество. Цена держится на одном уровне уже несколько лет.

Служба "Авангард" всегда вовремя и дешево предоставит авто и отвезет вас в нужное место

Обслуживание

Сервис такси имеет гибкую систему расчета и предоставляет накопительные скидки. Рассчитаться услугами можно наличными или карточкой любого банка. Водители рассчитают оптимальный путь из самых количеством пробок. Они обращают внимание на настроение клиента, поэтому иногда могут поговорити с вами, а иногда просто молчат чтобы не мешать.

К сотрудникам службы "Авангард" можно обращаться на украинском, английском и русском языке. Служба такси уже работает также во Львове и Одессе.

Кроме пассажирских перевозок Вы можете вызвать авто для вторых целей: встреча из аэропорта или вокзала с табличкой, трезвый водитель, техническая помощь, курьерская доставка.

Служба "Авангард" всегда вовремя и дешево предоставит авто и отвезет вас в нужное место

Работа в службе "Авангард"

Кроме обслуживания "Авангард" предлагает работу в такси. Служба предоставляет авто с лучшими условиями работы и онлайн эфиром в Киеве. Таксисты "Авангард" круглосуточно подключены к онлайн сервису заказов по городу в любом районе и недалеком пригороди.

Устроиться на работу в такси "Авангард" можно и со своим авто. Узнать подробнее условия трудоустройства можно по ссылке https://avangard-taxi.kiev.ua/rabota-v-taksi/. Заполняйте анкету на сайте, указав город, в котором хотите работать. После обработки заявки с вами обязательно свяжется администратор для приглашения на собеседование.