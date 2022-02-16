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среда, 16 февраля 2022 14:45

Будущее за биоразлагаемой, экологически чистой и безопасной упаковкой

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Еще совсем недавно некоторая продукция, которая изготавливалась в нашей стране шла без упаковки. Сейчас же многие производители поняли, что упаковка очень важная часть товара. Причем она должна быть оригинальной, надежной и эстетичной.

  Новис первым в Украине запустил производство полностью биоразлагаемой упаковки из кукурузного крахмала
Новис первым в Украине запустил производство полностью биоразлагаемой упаковки из кукурузного крахмала

В Днепре находиться завод по производству гибкой упаковки Новис. Это один и самых крупных производителей такой упаковки в стране. Причем, он является лидером в этой сфере и специализируется на производстве пленок и пакетов разных видов из полиэтилена и полипропилена, и с возможностью нанесения печати.

На заводе производится экологически чистая и безопасная продукция, прошедшая сертификацию. Новис первым в Украине получил международный сертификат TUV AUSTRIA , который подтверждает биоразлагаемость продукции. Всё соответствует стандартам Евросоюза. Также есть сертификаты по системе ХАССП и FCCS. В производстве используют только современную технику, и качественное сырье.

А в 2019 году Новис также первым в Украине запустил производство полностью биоразлагаемой упаковки из кукурузного крахмала.

Биоразлагаемая продукция

Новис производит продукцию для промышленности и бизнеса , а также для конечного потребителя

Для розничного покупателя завод производит:

• мусорные пакеты, 35 л, 60 л (чаще всего используются для домохозяйств).
• пакет-майка в рулоне;
• дождевики (производятся в основном для европейских стран)
• крахмальные биоразлагаемые перчатки.

Виды упаковки для промышленности и бизнеса:

• пакеты всех видов, форм и размеров, с печатью до 6-ти цветов и без (фасовка/мешок, банан, майка)
• все виды пленок : полотно, рукав, полурукав, многослойные и термоусадочные пленки, шириной до 1600 мм и печатью до 1200 мм.

Пленки и пакеты производятся из биоразлагаемого крахмального сырья любых форм и размеров. Они идеально подходят для сбора пищевых отходов. И что важно, такие пакеты можно просто закопать в землю, где они полностью биологически разложаться за 12 месяцев на безопасные для человека углекислый газ, воду и гумус.

Продукцией Новиса, а именно крахмальными пакетами пользуются магазины одежды, обуви, рестораны, отели. Также крупные сети магазинов: "Мегамаркет", "Велмарт", "Дмарт", "Рошен", "Ермолино", "Два шага" и "ZaEdu" в Одессе, магазин "Деликат" в Черкассах, молдавская сеть "Сеть номер 1", "Розетка", всеукраинская служба доставки еды "Мистер АМ", "Восторг" в Харькове.

Преимущества органической упаковки

• в два раза ниже кислородная проницаемость, особенно идеально для замороженных продуктов;
• упаковка эластичная и мягкая;
• безопасность для экологии и для здоровья человека;
• не содержит химических полимеров и полностью биологически разрушается.

  Новис первым в Украине запустил производство полностью биоразлагаемой упаковки из кукурузного крахмала
Новис первым в Украине запустил производство полностью биоразлагаемой упаковки из кукурузного крахмала

Основная же деятельность завода – упаковка из полиэтилена, изготовление которой осуществляется в Днепре.

По желанию клиента на упаковку наносится уже существующий рисунок или специально разрабатывается индивидуальный дизайн. Очень востребованной сейчас является реклама на пакетах.

Если Вы хотите купить полиэтиленовую, полипропиленовую и биоразлагаемую крахмальную упаковку , заказать на ней печать, перезвоните по телефонам на сайте компании или оставьте заявку.

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Дата
16
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