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среда, 24 марта 2021 11:56

7 преимуществ контекстной рекламы для вашего бизнеса
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Контекстная реклама в Google приносит прибыль владельцам сайтов уже более 20 лет. Почему успешные маркетологи мира создают кампании в Google Ads? Рассмотрим 7 фактов, как контекстная реклама увеличивает доходы от бизнеса в Интернете.

Первые клиенты приходят на сайт с самого начала кампании

Ссылка появляется в рекламных блоках выдачи не позднее суток после запуска. Они размещены под полем поиска и внизу страницы.

 

На первые три позиции в выдаче приходится половина кликов. На сайте, запустившем кампанию, трафик и конверсия увеличиваются с момента публикации объявления, продажи растут.

Бюджет расходуется рационально

Оплачиваются действия пользователей – клики по ссылке. Посетители заходят на сайт чаще, что увеличивает шансы привлечь клиентов. Грамотная настройка исключает нецелевые запросы и неподходящую аудиторию. Бюджет не "сливается" на случайные клики. Число тех, кто заходит на сайт "просто посмотреть" сводится к минимуму.

Профессиональное продвижение

Контекстная реклама в Google дает максимальный результат, когда она настроена профессионалами. Это видно на примере достижений аналитиков и маркетологов компании Star Marketing. Территория их работы – не только Киев и вся Украина. Они продвигают сайты на рынках Европы и США. Специалисты Star Marketing успешно прошли сертификацию в Google Ads, Google Analytics, рекламируют сайты 11 лет, экономя от 20 до 60 % бюджета своих клиентов. Как они это делают? Они расскажут об этом на бесплатной консультации, которую можно заказать на официальном сайте компании.

 

Измеримый результат

В контекстной рекламе легко контролировать затраты и определять, выгодна ли кампания. Отслеживается эффективное время показов, геолокация, аудитория. Аналитика помогает узнать, когда и где лучше размещать объявления, дающие рост конверсии. Контроль затрат показывает на что расходуются средства. Применяются эффективные кампании, исключаются нерентабельные.

Растет узнаваемость бренда

Объявление находится на первых позициях, его видит большая аудитория. Если пользователь не кликнул по ссылке, он увидит ее при следующем поиске по такому запросу. У него формируется представление, что это уже знакомый бренд или название компании, доверие растет, и он кликает.

Пользователи удовлетворены скорым решением своих задач

Они вводят запрос в поиске Google, и тут же получают соответствующие результаты в рекламной выдаче. Первые позиции удовлетворяют потребности пользователей, потому что система Google показывает контекстную рекламу, в соответствии с ключевыми словами, которые они использовали. Кликнув по объявлению, посетители находят на сайте решение своих задач.

 

Ненавязчивая реклама

Объявления показываются выдаче Google в виде ссылок. Они выглядят привычно и не воспринимаются, как реклама. Сайт работает так же, как и веб площадки из органической выдачи. Посетителей не преследуют баннеры и всплывающие окна, информация на веб-страницах соответствует их интересам и потребностям. Они находят ответы на вопросы и решение своих задач в процессе естественного поиска товаров или сведений в Интернете.

Контекстная реклама быстро окупается, привлекая на сайт потенциальных клиентов. Она экономно расходует бюджет. Плата снимается за клики – действия пользователей, проявляющих заинтересованность. Реклама в виде поисковых ссылок ненавязчива, размещена там, где ее обязательно увидит целевая аудитория. Доверьте настройку рекламной кампании в Google профессионалам, и получайте от нее максимум прибыли.

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