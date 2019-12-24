5 основных правил выбора холодильника

Как выбрать холодильник?

Современные производители предлагают богатый ассортимент холодильного оборудования. Поэтому рядовой покупатель может очень легко запутаться. Собрали для вас 5 простых правил, с помощью которых можно купить оптимальную модель, не переплачивая за бренд и ненужные функции.

№1 – Тип и конфигурация

Холодильники бывают встраиваемыми и отдельностоящими. Первый вариант считается более практичным. Однако и стоит такая техника гораздо дороже. Все представленные на рынке модели условно подразделяются на типы в соответствии с простой классификацией:

• однокамерные – у холодильного отделения и морозилки одна общая дверца;

• двухкамерные – модели с двумя дверцами;

• Side-by-Side – холодильное отделение и морозилка расположены вертикально и имеют разные дверцы.

Семьи из нескольких человек предпочитают однокамерные модели, а Side-by-Side рассчитаны на большее количество человек.

№2 – Габариты и объем

Выбирая устройство, нужно отталкиваться не только от бюджета, своих желаний, но и от свободного пространства на кухне:

• однокамерные холодильники объемом до 250 л оптимальный вариант для семей, состоящих из 2-4 человек;

• двухкамерные модели до 400 л - подходящий вариант для больших семей;

• Side-by-Side достигает объема 600 л. Покупатель платит не только за вместительность, но и практичность вертикального расположения полок.

Также учитывайте надежность холодильника согласно нашему рейтингу.

№3 – Энергоэффективность

Сегодня у потребителей есть возможность обзавестись холодильником с минимальным расходом электричества. Подобные модели маркируются "А++" или "Super A".

№4 – Тип разморозки

Преимущественно на рынке представлены модели с тремя различными типами разморозки: ручная, капельная и No Frost. Последний вариант является самым современным. Специальный вентилятор обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха. Поэтому "корка" льда не образуется. Уровень влажности крайне незначителен. Из-за этого продукты могут пересыхать. Поэтому хранить их лучше в пленке или специальных боксах. Капельный тип предполагает влажную разморозку. Лед начинает таять, а вода стекает в специальные каналы. Холодильники с ручной разморозкой покупать не рекомендуется, поскольку эта технология сильно устарела.

№5 – Компрессор

Именно этот аппаратный модуль способствует циркуляции хладагента внутри системы охлаждения. На рынке представлены холодильник с одним или двумя компрессорами. Оборудование второго типа стоит дороже. Его преимущество заключается в том, что у каждой камеры есть собственный компрессор. Поэтому в каждой камере устанавливается независимый температурный режим.