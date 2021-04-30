Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май

В Украине объявили ряд нововведений, которые начнут действовать с мая этого года. Например, место регистрации проживания можно будет изменить онлайн, субсидию будут выплачивать наличными, а потребителей газа переведут на новый тариф.

Менять прописку позволят онайн

С 17 мая менять регистрацию места жительства можно будет онлайн через портал "Действие", оставив электронную подпись. Таким образом прописаться позволят как в собственном, так и в арендованном жилье.

Автор: tvojarabota.pl Изменить место прописки можно беде через "Действие"

"Регистрация места проживания - самая популярная услуга в Украине, вместе с тем слишком бюрократизирована и сложная. Люди тратят недели, чтобы просто сообщить государству, где они живут. Мы сделали все максимально просто и понятно. Надо заполнить краткое заявление в "Действии". Если вы владелец жилья - регистрация произойдет автоматически. Если нет, то владельцу на электронную почту или в приложение придет ссылку-подтверждение. Человек не сможет безосновательно прописаться по определенному адресу - решающим является согласие собственника жилья. А выписаться можно будет уже без ведома других. Все это за 10-15 минут без справок и посещения госорганов", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также с мая юноши, меняют место регистрации, могут не сообщать об этом военкоматы, поскольку они автоматически будут получать эти данные.

Потребителей газа переведут на годовой тариф

С 1 мая 2021-го всех бытовых потребителей газа автоматически переведут на годовой тарифный план. Однако потребители могут подавать заявление и менять свой тариф на месячный, квартальный или сезонный или вообще перейти к другому поставщику.

Самые низкие годовые цены за кубометр предложили четыре компании: ООО "Еводатрейд КП Луцкводоканал" в 7,88 грн, ООО "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт" в 7,89 грн и "Нафтогаз Украины" - 7,96. Остальные компании просят от 8,2 грн до 14 грн за кубометр.

Автор: glavcom.ua Украинский переведут на годовой тариф за газ

"Годовая цена на газ фактически отражает рыночную стоимость ресурса. На европейских биржах она составляет около 7,4-7,6 гривен за кубометр. На это ориентируются газзбуты, предлагая свои цены потребителям. Сюда добавим еще доставку и распределение топлива. Соответственно 8-10 гривен за куб газа - справедливая стоимость газа для населения в условиях рынка. Больше вопросов возникает к Нафтогазу. Они берут государственный газ у Укргаздобычи за 2,8 гривен за куб, а перепродают в несколько раз дороже. Их прибыль остается непрозрачной. Вот чтобы цена на газ для украинцев была меньше, надо чтобы Нафтогаз продавал государственное топливо не на европейских биржах, а на внутренних рынках. Тогда будем платить практически в половину меньше", - считает эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

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Тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года. Цена на газ будет фиксированной, платить надо каждый месяц за предыдущий до 25 числа. При этом поставщикам запрещено в течение года повышать цену на газ в годовом тарифе, снижать можна.

Субсидию будут платить наличными

С мая 2021 гоя субсидию будут выплачивать исключительно наличными для всех, но предварительно нужно подать новую заявку на ее получение. Это можно сделать в течение следующих пяти месяцев онлайн или через почту.

Также в Украине начнут действовать новые правила для тех, кому субсидию не назначать. В частности, без помощи от государства останутся граждане, имеющие на банковском счету более 100 тыс. грн, которые купили новую машину или валюту на сумму свыше 50 тыс. грн за один раз.

"Хотят уменьшать количество субсидиантив за счет искусственного ограничения доступа населения к соответствующим программам. Нашли методы, чтобы как-то вычислить доходы и урезать количество субсидиантив. Чтобы не потерять выплаты, украинцы начнут хитрить - забирать депозиты из банков, валюту менять на черном рынке, потому что там эта операция не фиксируется. Государство само себя обманывает", - сказал экономист Алексей Кущ.

В Киеве заработает медицинская авиация

С 1 мая заработает новая станция медицинской авиации. Обслуживать будет Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и Киев. Дежурная бригада будет состоять из медиков и двух пилотов госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Автор: facebook.com/aviatsiyahalychyny В Киеве запустят санавиацию

Месяцем ранее такую ​​станцию ​​уже открыли вблизи Львова. Оттуда медики вылетают на экстренные вызовы в пределах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.

"Двух станций медавиации на всю Украину очень мало. Такие вертолеты должны работать в каждом регионе. Оптимальное расстояние от базы к пациенту, а потом в больницу должно быть в пределах 150 километров. А у нас есть все 700. Такая поездка может быть критической для больного. Но то, что имеем, уже хороший прорыв. Воздушные скорые очень дорогие в обустройстве и обслуживании. Надо хотя бы 2 миллиарда гривен, чтобы санавиацию сделать общеукраинской и доступной. Такая служба есть во всех странах мира. Мы от них очень отстаем в этом плане", - рассказал эксминистр здравоохранения Олег Мусий.

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Работу медицинских вертолетов оплачивают из государственного бюджета. В 2021 году на это заложили 30 млн грн.

Стартует основная сессия ВНО

21 мая стартует основная сессия внешнего независимого оценивания. Продлится до середины июня.

Автор: Униан В середине мая стартует ВНО

В целом же участники тестирования могли выбрать не более пяти предметов, но украинский язык и литература обязательны. В мае будущие абитуриенты будут сдавать ВНО из таких из них:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика.

Также с 6 до 18 мая будет проходить регистрация на участие в дополнительной сессии ВНО. Она начнется 29 июня.

13 дней украинцы будут отдыхать в мае 2021 года. Рабочих будет 18. Дважды в Украине в мае будут длительные выходные - по 3 и 4 дня подряд. Выходные по случаю Дня труда, который отмечается 1 мая, и Пасхи (по Юлианскому календарю), который в этом году отмечается в воскресенье, 2 мая, переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая. День Победы в этом году также приходится на воскресенье, поэтому украинцы дополнительно будут отдыхать в понедельник, 10 мая.