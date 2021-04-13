Сколько выходных будем иметь в мае

13 дней украинцы будут отдыхать в мае 2021 года. Рабочих будет 18.

Дважды в Украине в мае будут длительные выходные - по 3 и 4 дня подряд.

Когда и сколько будем отдыхать

Автор: kalendari.co.ua 13 дней украинцы будут отдыхать в мае 2021 года

Выходными в мае будут такие дни: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

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Выходные по случаю Дня труда, который отмечается 1 мая, и Пасхи (по Юлианскому календарю), который в этом году отмечается в воскресенье, 2 мая, переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая.

День Победы в этом году также приходится на воскресенье, поэтому украинцы дополнительно будут отдыхать в понедельник, 10 мая.

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань. А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.