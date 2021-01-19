"Разорвал отношения с друзьями, которые демонстрируют антиукраинскую позицию" - Рыбчинский

Юрий Рыбчинский разорвал отношения с друзьями, которые демонстрируют антиукраинскую позицию. ФОТО: скриншот

Поэт и драматург Юрий Рыбчинский категорически прекратил общаться с частью своих друзей, которые имеют антиукраинскую позицию. С некоторыми разорвал отношения еще после первого Майдана.

"Я не буду называть фамилии, но когда они заняли антиукраинскую позицию, то чтобы не сидеть одной задницей на двух стульях, я прекратил общаться. Это очень больно, я вам скажу: когда много лет ты дружишь, общаешься", - рассказал Юрий Рыбчинский 18 января в эфире "Кондратюк в понедельник" на "5 канале".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обслуживание на украинском: сколько нарушений нового закона зафиксировали в первые дни

Также поэт вспомнил события первого Майдана.

"Я помню парня с Майдана, который приехал из Севастополя. Его застали события здесь, в Киеве. Я потом встречал его, он сказал: я не могу вернуться, потому что мне позвонила жена и сказала: можешь не возвращаться. Такие случаи тоже были, и я думаю, не только у меня ", - отметил Юрий Евгеньевич.

Также Рыбчинский рассказал о своем творческом пути и перспективы украинской песни.

22 августа прошлого года поэту Юрию Рыбчинскому присвоили звание Герой Украины с вручением ордена Государства - за выдающиеся личные заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.