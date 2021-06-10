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четверг, 10 июня 2021 16:46

"Думают, что это что-то африканское" - мастер изготавливает бугаи

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Автор: предоставлено Андреем Лопушинским
  Андрей Лопушинский из Херсона производит басовый музыкальный инструмент бугай
Андрей Лопушинский из Херсона производит басовый музыкальный инструмент бугай

Андрей Лопушинский из Херсона производит басовый музыкальный инструмент бугай. Чтобы узнать секреты его изготовления, искал информацию в литературе, что была выдана 100 лет назад.

"Восемь лет жили с женой в селе Дарьевка. Каждое утро, начиная с марта и до поздней осени, слышал странные звуки похожи на то, что качает насос. Жена объяснила, что так "бухкает" выпь (по-украински - бугай. - Gazeta.ua). Это такая птица, живущая в тростнике. Вскоре это "пение" стало моим индикатором правильности изготовления музыкального инструмента, что также называется бугай. До этого делал на заказ несколько барабанов. Сам научился составлять корпус, выделывать кожу. Поэтому, когда знакомый музыкант предложил сделать бугай, я согласился, хотя и не знал, что это такое ", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Андрей Лопушинский.

Бугай - это украинский народный инструмент. Сейчас его популяризирует группа ONUKA.

"Бугай пришел к нам из Европы. Но из-за его необычного вида, некоторые думают, что это что-то африканское. Даже пытаются играть, стуча по нему, как по барабану. На самом деле нужно тянуть за конский волос, мембрана будет колебаться и это даст звук. Главное - не пытаться вырвать волосы", - отметил мастер.

Автор: предоставлено Андреем Лопушинским
  Андрей Лопушинский из Херсона производит басовый музыкальный инструмент бугай
Андрей Лопушинский из Херсона производит басовый музыкальный инструмент бугай

"Не могу сказать, что умею играть на этом инструменте. Музыкальное училище не заканчивал, но воспроизвести звук подобный на "бухкание" птицы могу. Как-то в гараже в селе впервые протестировал бугай, то соседские женщины выбежали на улицу, потому что подумали, что это гром гремит и скоро дождь начнется ", - добавил Лопушинский.

Для изготовления бугая лучше всего подходит козья кожа, потому что самая тонкая и лучше передает вибрацию.

"Бугаи могут быть разных размеров. Важно сохранять пропорцию между величиной бочки и диаметром мембраны. Небольшой инструмент имеет высоту корпуса 35-40 сантиметров и диаметр мембраны 18-20 сантиметров. Большие бугаи высотой 70-90 сантиметров, а диаметром более 25. Мечтаю сделать гигантский бугай, диаметром до метра ", - поделился мастер.

Полный текст рассказа Андрея Лопушинского читайте в свежем номере журнала "Країна" за 10 июня.

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Историк Андрей Лопушинский заведует филиалом "Каменская Сечь" Национального заповедника "Хортица". Исследует казацкий период, а также увлекается изготовлением копий старинного оружия.

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Дата
10
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