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суббота, 05 февраля 2022 21:48

Украинцы оплатили аренду жилья 65 миллионерам из "Слуги народа" – среди них Трухин

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Украинцы оплатили аренду жилья 65 миллионерам из &quot;Слуги народа&quot; – среди них Трухин
Александр Трухин стал фигурантом скандала по поводу участия в ДТП.

Народный депутат от "Слуга народа" Александр Трухин и еще 64 миллионера из президентской фракции в прошлом году арендовали жилье за бюджетные средства.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

В прошлом году 90 депутатов-миллионеров воспользовались правом на получение средств для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера.

В среднем речь идет о 20 тыс. грн. ежемесячно, которые выделяли нардепам.

Из 65 миллионеров-"слуг" есть ряд депутатов-мультимиллионеров. К примеру, бюджетную компенсацию получил Остап Шипайло (бывший предприниматель, задекларировавший 22 млн. грн., №120 в избирательном списке "СН").

Трухин задекларировал 20 млн. Также получали компенсацию члены монобольшинства Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8-11 млн.

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Кроме "слуг" в списке самых богатых депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн), Евгений Яковенко (54 млн) и Муса Магомедов (39 млн).

Также в топ-10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 млн), член группы "Партія "За майбутнє" Анатолий Урбанский (19 млн), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 млн) и член фракции "Батьківщина" Олег Мейдыч (14 млн).

"70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно его снимать.

Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы по аренде квартиры в Киеве. Однако депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, воспринимаемую как своеобразный депутатский бонус", – отметил председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А председатель фракции "СН" Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.

Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат.

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05
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