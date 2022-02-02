"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского

Генпрокурора и министра внутренних дел хотят заслушать.

Во фракции "Слуга народа" инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом в среду заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно когда речь идет о коллегах, которые пришли с нами в политику", - заявил "слуга".

По словам Арахамии, к правоохранительным органам "накопилось много вопросов" по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и "устаревших" расследований в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.

"Никакая политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки", – заявил.

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На заседании парламента хотят заслушать министра внутренних дел Дениса Монастырского, генерального прокурора Ирину Венедиктову и директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

"Никто не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех", - сказал Арахамия.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа".