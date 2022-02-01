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вторник, 01 февраля 2022 23:23

"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным

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&quot;Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским&quot; - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
Появилось видео ДТП с Трухиным. Фото: РБК

"Слуга народа" Александр Трухин пытался подкупить полицейского, чтобы покинуть место ДТП при своем участии.

Журналистам удалось пообщаться с полицейским, присутствовавшим на месте ДТП. Именно его нагрудная камера зафиксировала важные доказательства крушения с участием "слуги народа", говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача.

На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой находятся 150 тыс. грн. И предлагал эти деньги за право уйти с места ДТП.

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"Давай я тихонько сейчас в лес уйду. Я поговорю с Денисом… Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю", – слышен голос, похожий на Трухина.

Он трижды отказался проходить тест на алкодрагере. У него были признаки алкогольного опьянения.

Все время отмечал, что не находился за рулем автомобиля. Другие участники аварии (кроме одного – товарища Трухина) при этом утверждали, что машиной управлял именно народный депутат.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

"Я буду беспощадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей", - заявил Монастырский.

"Гарантирую, что патрульные продолжат привлекать к ответственности за админправонарушения судей, прокуроров и народных депутатов. Чем больше будет видеокамер на улицах городов и сел Украины, тем безопаснее будут чувствовать себя граждане. Я продолжу развитие системы автоматической фиксации правил дорожного движения", - заявил министр МВД.

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