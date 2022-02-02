Народного депутата Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа".

Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля, сообщила в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

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"Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии", - говорится в заявлении Шуляк.

Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде в ближайшее время собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе недалеко от Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.