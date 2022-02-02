Никаких договоренностей: в МВД сделали заявление о ДТП с участием Трухина

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе неподалеку Киева. Фото: pravda.com.ua

В Министерстве внутренних дел "открестились" от любых договоренностей нардепа Александра Трухина с главой ведомства Денисом Монастырским.

Делом о ДТП с участием народного депутата занимается Государственное бюро расследований, сообщили в пресс-центре МВД.

"В ходе следствия полиция получила факты, что за рулем автомобиля Audi мог быть народный депутат. Уголовное производство передано в ДБР. Все попытки представлять суть дела так, что якобы нардеп Трухин о чем-то пытался договориться с министром внутренних дел - не отвечают действительности", - сказано в заявлении.

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Отмечается, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП.

Теперь установление всех фактов и обстоятельств аварии с участием народного депутата и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия ДБР.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе неподалеку Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти - попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.