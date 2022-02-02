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среда, 02 февраля 2022 21:37

Готов сложить мандат - Трухин прокомментировал ситуацию с аварией

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Готов сложить мандат - Трухин прокомментировал ситуацию с аварией
Трухин объяснил шоком свое поведение после аварии. Фото: "Информатор"

Нардеп Александр Трухин из фракции "Слуги народа" готов сложить депутатский мандат, если потребуют команда и ситуация.

Сказал об этом в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции. Я не скрываю, что хотел как можно быстрее уйти с места аварии. Я осознаю свой статус народного депутата. Я не скрылся и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП", - сказал он.

Трухин говорит, что ему стыдно за поведение на месте аварии.

"В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я не повторил бы. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - сказал он

Нардеп заявил, что взятку не давал.

"Я понимаю, что сейчас многих обуревают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", - сказал Трухин.

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Он заявил, что последние пять месяцев сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ДБР и Национальной полиции всю информацию.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.

Нардепа исключили из партии "Слуга народа".

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Дата
02
февраля

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