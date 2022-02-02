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среда, 02 февраля 2022 20:55

"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"

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&quot;Трухина первыми будут &quot;мочить&quot; свои&quot; – к чему приведет скандал с ДТП &quot;слуги&quot;
"Трухина нужно было исключать из партии на второй или третий день после ДТП", говорит Юрий Подорожний. Фото: УП

Нардепа Александра Трухина должны были исключать из партии "Слуга народа" сразу после информации о ДТП еще в августе прошлого года. Сейчас реагируют на то, что видео с места аварии обнародовали журналисты. Потому что власти боятся потери рейтинга. Об этом Gazeta.ua рассказал Юрийи Подорожний, эксперт в Украинском центре общественного развития.

"Трухина надо было исключать из партии на второй или третий день после ДТП. Тогда бы сказал, что лидер их фракции Давид Арахамия – молодец. К тому же, чтобы исключить Трухина из партии, нужно провести съезд. Чтобы снять с должности председателя областной организации, должна пройти конференция, которую должен созвать сам Трухин. Для исключения из фракции – должна собраться фракция. Эти заявления об исключении – будто это клуб любителей пива. В партии людей выбирают, назначают, проходят съезды. "Слуги" видят, что информационно проигрывают. Реагируют так, потому что это видео увидели все. Трухина списали, его будут "мочить" все – свои первыми", – говорит Подорожний.

Видео сливают сейчас, чтобы нанести удары по команде президента Владимира Зеленского через Трухина, говорит эксперт.

"Он наделал очень много проблем для партии на фоне политического затишья. Эта история нанесет серьезные рейтинговые потери для "Слуги народа". Тем более, он руководитель Полтавской областной организации", – подчеркивает Подорожний.

Трухина с лета прикрывали на самом высоком государственном уровне, говорит эксперт.

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"Начиная с самого министра внутренних дел. ДБР уже много месяцев имеет открытое дело – никаких последствий не было. Если бы не слитое видео, их не было бы и дальше", – добавляет Подорожний.

"То, что Трухин прикрывался именем главы МВД Дениса Монастырского – не удивительно. Он был членом фракции "слуг", я уверен, у них есть постоянная прямая связь. Насколько министр был готов прийти на помощь – это другой вопрос. Также вопрос – почему общество увидело это видео в расследовании журналистов, а не правоохранителей. Монастырский должен нести ответственность за всю эту историю. Должен бы объявить, что подает в отставку. В этой ситуации нужно принимать кадровые решения", – говорит Подорожный.

Не важно, как эта запись появилась – сейчас важно дать юридическую оценку Трухину, добавляет эксперт.

"Второй шаг – должны разобраться, почему эта информация не попала в следствие. Министр знал о нем, поэтому должен уйти в отставку. В третью очередь – должны искать, не преступным ли путем получить это видео. Если ДБР и дальше не будет расследовать дело, то все руководство правоохранительных органов должны уходить в отставку. Точку в этой истории должно поставить следствие", – говорит Подорожный.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.

Нардепа исключили из партии "Слуга народа".

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Дата
02
февраля

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