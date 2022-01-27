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четверг, 27 января 2022 16:34

После стрельбы в Днипре командующий Национальной гвардией подал в отставку

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После стрельбы в Днипре командующий Национальной гвардией подал в отставку
Генерал Николай Балан руководил Нацгвардией с мая 2019 года.

Командующий Национальной гвардией Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днипре.

Об этом он заявил сегодня на брифинге.

От исполнения обязанностей на время расследования также отстранили командира воинской части, где произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.

Николай Балан с мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардией. В июне того же года президент Владимир Зеленский назначил его на эту должность.

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Был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД. После оккупации Россией полуострова стал заместителем командующего Нацгвардией.

В позапрошлом году получил звание генерал-полковника.

27 января на территории Южного машиностроительного завода солдат Нацгвардии Артем Рябчук открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые выводы "должны сделать в ближайшее время".

Следователи рассматривают все возможные версии стрельбы, в частности неуставные отношения в части.

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Дата
27
января

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