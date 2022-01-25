Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших

Народный депутат Артем Дмитрук устроил драку с пострадавшими в Одесском горсовете. Фото: скриншот с видео

В столкновении, которое устроили в Одесском городском совете народный депутат Артем Дмитрук и его помощники, пострадали 10 человек.

У одного человека сломана челюсть, у другого – закрытая черепно-мозговая травма, говорится в заявлении, опубликованном на сайте городского совета.

"Во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек. Два человека госпитализированы. Среди пострадавших также академик Украинской академии наук 80-летний Колин Вячеслав Михайлович", - сообщили в городском совете Одессы.

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Окончательное количество пострадавших установят правоохранители, ведущие следственные действия.

Об инциденте уже проинформированы Национальная полиция, Офис генерального прокурора и Верховная Рада. Дело расследуют как хулиганство.

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Комиссия должна была состояться во вторник, 25 января. Нардеп пришел в кабинет в сопровождении полиции. Произошли столкновения, Дмитрук бегал по столам, разбрасывал бумаги. Заседание земельной комиссии касалось отвода 6 га земли возле курортного района города – Аркадия.