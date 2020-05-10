На пророссийской акции Шария видели нардепа от "Слуги народа"

Артем Дмитрук пришел на автопробег Шария. Фото: "Обозреватель"

9 мая в Одессе на автопробеге, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария, заметили нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука.

Фото опубликовал местный активист Демьян Ганул, сообщает "Обозреватель".

"Вот так надо разговаривать с народным депутатом от "Слуги народа". Дмитрук то цветы несет террористам на Куликово поле, то поддерживает сомнительный автопробег", - сообщил Ганул.

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На видео он обозвал Дмитрук за поддержку акции Шария "быком" и "бородатой куклой".

Автопробег так и не состоялся. Его проведение запретили правоохранители из-за наличия у участников запрещенной в Украине коммунистической символики.

Министерство внутренних дел сняло с розыска блогера Анатолия Шария по еще одному делу. Спикер Нацполиции Оксана Блищик подтвердила, что 14 апреля Соломенский суд принял решение о снятии с розыска Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения.