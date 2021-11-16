После исключения Дмитрука из фракции его еще и выгонят из партии

Народного депутата Артема Дмитрука, которого сегодня исключили из фракции "Слуга народа", также выгонят из партии.
Об этом сказал глава фракции Давид Арахамия журналистам в кулуарах, сообщает Gazeta.ua.
"Уже собрали подписи за исключение Дмитрука из партии?", - спросили Арахамию.
"Собирают. Единогласно вчера проголосовали. А кто нет, мы в письменном виде это подтверждаем", - ответил нардеп.
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Съезда партии для этого решения не требуется, сказал Арахамия.
"Как только соберем все бумаги, я их занесу в Верховную Раду. Письмо об исключении с трибуны объявят", - заявил глава фракции.
Также из политсовета партии вчера исключили депутата Ольгу Коваль, подтвердил Арахамия.
"Из-за того, что слишком умная молодая особа", - сказал нардеп.
Об исключении нардепа Артема Дмитрука из фракции объявил первый вице-спикер Корниенко.
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