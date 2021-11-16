"Слугу" Дмитрука выгнали из фракции

Артём Дмитрук на парламентских выборах выдвигался от президентской партии по округу в Одессе.

Народного депутата Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом на заседании Верховной Рады во вторник сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко, сообщает Gazeta.ua

"В соответствии с Регламентом сообщаю о решении депутатской фракции партии "Слуга народа" исключить из состава фракции народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича", - сказал.

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О процедуре исключения Дмитруку сообщили вчера на заседании фракции "СН".

8 ноября бывший спикер Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов, которые вошли в межфракционное объединение "Умная политика". Среди 21 нардепа от "Слуги народа" там, в частности, есть Дмитрук.

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