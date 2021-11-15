"Слуга народа" инициировала исключение Дмитрука из фракции

Дмитрук стал депутатом от Киевского района Одессы. Фото: 048.ua

На заседании фракции "Слуга народа" была начата процедура исключения нардепа Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram.

Также исключат Людмилу Буймистер из комитета по экономическому развитию. Дмитрука исключат из комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Дмитрук стал депутатом Киевского района Одессы.

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С ним связаны скандалы. 6 февраля 2020 года в Раде устроил драку с депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко. Дмитрук снимался в фильме пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. Он голосовал против постановления по мерам борьбы с коронавирусом в ноябре 2021 года. Говорил, что не верит в Covid-19.

Главой президентской партии "Слуга народа" избрали народную депутатку Елену Шуляк. Решение принял съезд партии в понедельник. Ее кандидатуру предложил бывший руководитель партии, первый вицеспикер Александр Корниенко. "Боец и активный член команды", – сказал он.