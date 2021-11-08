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понедельник, 08 ноября 2021 09:37

Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"

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Бывший спикер Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика".

Об этом он сообщил в понедельник в Telegram.

"Чтобы снять всяческие манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения", - написал.

Обращение о создании межфракционного объединения находится на рассмотрении у спикера Руслана Стефанчука.

"На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", - заявил Разумков и опубликовал список из 25 нардепов.

В списке - 21 народный депутат из фракции "Слуга народа".

 

В списке "слуги": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Александр Салийчук, Ольга Саладуха, Ольга Коваль, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Иван Юнаков, Михаил Крячко, Александр Бакумов, Дарья Володина.

Также два депутата от "Батькивщины": Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

В списке есть и исключенная из фракции "СН" Людмила Буймистер.

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Тем временем пользователи Facebook под сообщением Разумкова комментируют список: "Ого, сколько исключат из СН"; "Мандатов будут лишать?"; "За сколько вас купил Ахметов?".

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

На следующий день вместо него председателем ВР назначили Стефанчука.

Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа".

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Дата
08
ноября

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
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